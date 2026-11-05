Météo-France Vigilance Orange Inondations Corse et Grands Ensembles

La Corse est placée en vigilance orange pluie-inondations avec des cumuls atteignant 300 mm. Des mesures restrictives sont prises en Haute-Corse tandis que d'autres régions font face à des alertes jaunes.

Météo-France a placé l'île de Corse en vigilance orange pluie-inondations jusqu'à minuit, annonçant de forts cumuls de précipitations attendus sur la façade est de l'île. Cette mise en alerte s'inscrit dans un contexte météorologique dégradé qui touche particulièrement le sud du territoire insulaire depuis la journée de mercredi. Les autorités et les services de secours sont en état d'alerte maximale pour gérer les conséquences immédiates de ces phénomènes hydro-météorologiques intenses.

Intensité Pluvieuse et Impacts Locaux à Porto-Vecchio

Des pluies intenses sont déjà tombées mercredi dans le sud de l'île, se concentrant principalement sur la région de Porto-Vecchio. Ces averses ont entraîné la mise en sécurité de vingt personnes par les secours locaux. Parmi les interventions signalées par les pompiers de Corse-du-Sud, une personne a été secourue après avoir été sortie de son véhicule emporté par les eaux, illustrant la violence soudaine du phénomène.

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Les dégâts matériels confirment l'ampleur de la tempête, avec dix maisons inondées recensées dans la zone touchée. La circulation routière a également été perturbée par la fermeture de plusieurs axes dans le secteur de Porto-Vecchio, ainsi que dans les localités voisines de Sotta et Figari, en raison de ponts inondés rendant la traversée impossible.

Projections Météorologiques et Cumuls Attendus

Selon les prévisions de Météo-France, les cumuls commenceront à devenir significatifs en fin de nuit, surtout sur le relief oriental de l'île. Les intensités horaires pourraient avoisiner les vingt à trente millimètres par heure de manière temporaire, avec des pics pouvant atteindre cinquante millimètres par heure ponctuellement.

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Sur l'ensemble de l'épisode pluvieux, les totaux devraient atteindre cent cinquante à deux cents millimètres de manière étendue. Sur le relief, les cumuls pourraient localement dépasser les trois cents millimètres, mettant sous tension les bassins versants et les cours d'eau déjà saturés par les premières averses de la journée.

Restrictions Administratives en Haute-Corse et Autres Régions

La préfecture de Haute-Corse a pris un certain nombre de mesures pour la journée de ce jeudi afin de limiter les risques. Elle interdit notamment les sorties scolaires pour garantir la sécurité des élèves et restreint la fréquentation du sentier de randonnée du GR20, classé comme zone à haut risque.

L'administration recommande en outre d'éviter tout déplacement non indispensable et de privilégier le télétravail pour réduire la pression sur les infrastructures de transport. Parallèlement, les Alpes-Maritimes sont seulement en jaune pluie-inondation, tandis qu'une alerte aux crues a aussi été émise pour l'Hérault et le Gard, marquant une réponse différenciée à l'échelle nationale.