Météo-France : Vigilance orange et jaune pour pluies méditerranéennes le 5 novembre

Météo-France place la Corse en vigilance orange et cinq départements du littoral en jaune pour un épisode pluvieux intense prévu le 5 novembre 2026.

Météo-France a activé des alertes météorologiques significatives pour le jeudi 5 novembre 2026, ciblant spécifiquement le pourtour méditerranéen. L'organisme a placé deux départements en vigilance orange et cinq autres en vigilance jaune face à un épisode pluvieux durable. Cette mise en garde intervient suite à l'annonce d'une perturbation méditerranéenne susceptible de provoquer des inondations.

Intensité des précipitations en Corse

La Corse constitue le cœur de cette alerte avec une vigilance orange active. Les intensités horaires devraient avoisiner entre 20 et 30 mm/h durant cet épisode pluvieux qui s'installe dans la nuit de mercredi à jeudi. Ce phénomène implique des précipitations très intenses qui durent généralement entre une et 24 heures. Sur toute la durée de l'épisode, les cumuls peuvent dépasser les 300 mm sur le relief corse.

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Situation sur le littoral continental

Cinq départements du littoral sont placés en vigilance jaune pour les pluies et inondations. Il s'agit des Alpes-Maritimes, du Var, des Bouches-du-Rhône, du Gard et de l'Hérault. Tous ces territoires sont concernés par les risques de pluie et d'inondation. Seules les Alpes-Maritimes ne devraient pas connaître d'orages contrairement aux autres zones.

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Évolution et perspectives météo

Un renforcement des intensités est à prévoir dès mercredi soir pour un épisode qui se poursuit toute la journée de jeudi. Il est possible qu'une aggravation du niveau de vigilance soit décidée au fil des heures. Les dernières pluies tombent en première partie de journée de vendredi avant que l'air ne s'évacue vers l'Italie. La fin de nuit devrait voir les orages s'intensifier sur le littoral corse.