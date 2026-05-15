Météo France: Vigilance Jaune Orages pour l'Indre-et-Loire Le Vendredi 15 Mai 2026

Météo France a placé l'Indre-et-Loire en vigilance jaune orages pour cette journée du vendredi 15 mai 2026. Les habitants du département sont invités à rester vigilants suivant les météorologues.

Météo France a placé l'Indre-et-Loire en vigilance jaune orages pour cette journée du vendredi 15 mai 2026. Les habitants du département sont invités à rester vigilants.

Météo France a placé L’Indre-et-Loire en vigilance jaune orages pour cette journée du vendredi 15 mai 2026. Les habitants du département sont invités à rester vigilants. ©AdobeStockIl faut préparer les parapluies et les imperméables. Météo France a placé, vendredi 15 mai 2026,et l’Indre-et-Loire en vigilance jaune pour les orages.

C’est aussi le cas de l’Indre et du Loir-et-Cher. Météo France . Entre 16 h et 19 h, la Touraine subira un épisode orageux.

« Soyez attentifs », préconise l’instance météorologique. toute l’Indre-et-Loire est sous le feu d’averses orageuses passagères. À Luzillé, Chinon, Descartes et Preuilly-sur-Claise, Météo France annonce des risques d’orages soutenus. Les prévisions de Météo France pour l’après-midi du vendredi 15 mai 2026 en Indre-et-Loire





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