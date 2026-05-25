Météo France déploie la vigilance jaune canicule à 18 départements, pointe le dôme de chaleur précoce

Météo France élargit son alerte jaune canicule à 18 départements d’après un dôme de chaleur inédit en mai, précisant les températures extrêmes attendues et les mesures de prévention.

Météo France a décidé d’agrandir son alerte jaune canicule à un total de dix-huit départements, incluant la capitale Paris et sa petite couronne ainsi que la Manche.

Ce choix intervient alors que l’Hexagone est soumis à une vague de chaleur précoce et particulièrement intense, émergeant dès la fin du mois de mai. Les prévisionnistes décrivent la situation comme une “état de dôme de chaleur” qui agit comme un couvercle, avec de l’air chaud provenant du Maroc, transité par la péninsule ibérique, puis emprisonné sous de fortes pressions anticycloniques.

Selon leurs calculs, les températures maximales pourraient facilement dépasser les trente‑deux degrés dans les zones les plus touchées, ce qui constitue un niveau « très élevé pour la saison ». Le dispositif, instauré en 2004 pour limiter les risques sanitaires liés aux chaleurs extrêmes, n’a jamais été activé en mai auparavant. L’annonce a donc marqué un tournant inédit dans la gestion estivale de la météo française.

Les départements affectés sont les suivants : Paris, la Seine‑Saint‑Denis, les Hauts‑de‑Seine et le Val‑de‑Marne, ainsi que la Manche, le Finistère, le Morbihan, l’Ille‑et‑Vilaine, la Mayenne, la Sarthe, le Loir‑et‑Cher, l’Indre‑et‑Loire, le Maine‑et‑Loire, la Loire‑Atlantique, la Vendée, les Deux‑Sèvres, la Vienne et la Charente. Des zones non incluses dans la vigilance canicule, comme certains départements du centre et de l’est, restent toutefois sous le regard attentif de Météo France en vigilance jaune pour les orages.

Faisant face à de températures proches ou au-delà de trente‑cinq degrés, les autorités sanitaires conseillent de prendre des mesures de protection : rester hydraté, éviter les déplacements en plein midi, privilégier des vêtements légers et des crèmes solaires à indice SPF élevé, ainsi que de surveiller les signes d’éventuels coups de soleil. Les temps de forte chaleur sont attendus d’ici lundi de Pentecôte, avec un pic de 37 à 38 degrés certains hôpitaux de région prévoient.

La durée exacte du dôme de chaleur reste incertaine, mais les experts préviennent qu’il peut se prolonger plusieurs jours si les conditions atmosphériques se maintiennent. L’alerte jaune a ainsi permis de rappeler aux citoyens la nécessité de rester vigilants face à un phénomène climatique qui, pour ce semestre, s’avère exceptionnellement précoce





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