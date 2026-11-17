Météo France active une vigilance jaune vent et pluie-inondation dans l'Indre-et-Loire le 17 novembre 2026. Rafales jusqu'à 85 km/h et averses attendues.

Météo France a officiellement placé le département de l'Indre-et-Loire ainsi que la ville de Tours sous vigilance jaune le mardi 17 novembre 2026. Cette alerte concerne deux phénomènes météorologiques majeurs : des vents violents et des risques de pluies-inondations. Les autorités météo ont communiqué ce point de situation dès 6 h ce matin pour informer la population des risques immédiats.

Calendrier précis des alertes météo

L'alerte pour le vent est active de 6 h à 10 h du matin, puis reprend de 18 h jusqu'à la fin de la journée. Une période d'accalmie est donc prévue pour les horaires de 10 h à 18 h. Concernant la vigilance pluie-inondation, elle était active dans l'Indre-et-Loire entre 6 h et 8 h ce matin. À l'heure actuelle, aucune réactivation de cette alerte spécifique n'est prévue pour le reste de la journée.

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Intensité du vent dans les communes

Le vent soufflera fort partout ce mardi matin sur l'ensemble du département. Météo France annonce des rafales qui pourraient atteindre les 70 km/h dans toutes les communes de l'Indre-et-Loire. L'après-midi, ces vents resteront bien forts. Les prévisions indiquent des rafales soufflant au maximum à 65, voire 70 km/h. La nuit, le vent se calmera un peu avec des rafales limitées à 50 km/h maximum.

Foyers de vent localisés violents

Les prévisionnistes annoncent des rafales atteignant des vitesses de 80 à 85 km/h pour certains secteurs spécifiques. Ces vents violents concernent notamment Chinon, Sainte-Maure-de-Touraine et Luzillé. À Tours, on prévoit 75 km/h au maximum. La nuit, si la pluie continuera à tomber, le vent se calmera un peu avec des rafales qui souffleront au maximum à 50 km/h.

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Précipitations et ciel gris

Le temps est pluvieux ce mardi matin sur l'ensemble de l'Indre-et-Loire. Toutes les localités ont droit à de faibles averses selon les prévisions. Si la majorité des communes devraient voir le soleil montrer parfois le bout de son nez, ce ne serait pas le cas à Montrésor et à Preuilly-sur-Claise. Dans ces deux communes, le ciel est annoncé totalement gris toute la journée.

Prévisions pour l'après-midi et la nuit

Les faibles averses devraient se poursuivre sur tout le territoire cet après-midi. Le ciel passera au gris complet pour toutes les localités au nord de la Loire. Seules Château-Renault et Amboise feront exception à cette règle générale de grisaille. La nuit, la pluie continuera à tomber tandis que l'intensité du vent diminuera progressivement.