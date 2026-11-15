Météo France 16 novembre : pluie et douceur anormale

La météo du 16 novembre apporte pluie continue et douceur record. Les températures dépassent les normales saisonnières malgré le ciel lourd sur l'Hexagone.

La France entière subit ce lundi 16 novembre un ciel lourd et une humidité persistante suite aux intempéries du précédent week-end. Les perturbations météorologiques continuent de s'abattre sur le territoire national avec une intensité particulière sur les régions du nord-est. Cette situation atmosphérique stable ne laisse aucune échappatoire aux Français pour les prochains jours, confirmant une semaine pluvieuse et monotone.

Prévisions météorologiques pour le 16 novembre

Le ciel ne s'éclaircit pas au lendemain du dimanche 15 novembre qui avait déjà été marqué par des pluies abondantes sur une grande partie du pays. Une nouvelle dépression approche actuellement des côtes bretonnes dans la matinée avant de s'étendre progressivement sur l'ensemble de l'Hexagone. La perturbation se positionne au-dessus d'une ligne géographique précise reliant Bordeaux à Lyon, affectant directement les zones situées au nord de cet axe.

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Les cumuls de précipitations vont augmenter significativement, en particulier durant la nuit de lundi à mardi. Les prévisions indiquent des quantités d'eau importantes localement dans les zones les plus exposées à l'avancée du système dépressionnaire. Cette situation pluvieuse est attendue jusqu'à vendredi avant un possible changement de tempo météorologique vers le week-end.

Phénomène de rail dépressionnaire actif

Le maintien de ces conditions humides s'explique par la mise en place d'un rail dépressionnaire qui structure la circulation de l'air. Ce phénomène agit comme une autoroute naturelle pour les perturbations qui circulent alors librement à travers les différentes régions françaises. Le système se comporte de manière similaire au wagon d'un train qui suit invariablement ses rails fixés.

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La formation de ce corridor météorologique résulte de forts contrastes thermiques entre l'air froid près des pôles et l'air chaud situé plus près des tropiques. Ces différences de température créent un flux d'air puissant qui maintient les nuages et les pluies en mouvement continu sur le territoire. Le rail dépressionnaire empêche ainsi tout éclaircissement durable sur la majeure partie du pays.

Douceur anormale et températures élevées

Contrairement aux pluies persistantes, les thermomètres indiquent une douceur remarquable qui contraste fortement avec les conditions de la semaine précédente. Les températures actuelles restent nettement au-dessus des normales de saison pour cette période de l'année. Cette chaleur précoce efface totalement la mémoire du coup de froid intense qui s'était abattu sur la France il y a seulement sept jours.

Le mercure dépasse actuellement les 15 degrés Celsius dans le Pays basque et s'étend vers les Alpes-Maritimes sur la Côte d'Azur. Plus au nord, la capitale et les régions périphériques affichent 12 degrés Celsius à Paris, sur les côtes normandes et en Bourgogne. Cette douceur atypique marque un changement notable par rapport aux saisons automatiques habituelles.

La situation mettra fin à l'hiver précoce ressenti la semaine dernière pour laisser place à un automne tardif très clément. Les habitants peuvent profiter de cette accalmie thermique malgré l'absence de soleil. Le retour à des conditions plus fraîches et ensoleillées n'est actuellement prévu qu'à partir du samedi prochain.