Prévisions météorologiques précises et indice Atmo pour les 27, 28, 29 et 30 novembre. Pluies probables le week-end, températures fraîches et air de qualité moyenne surveillée.

Les prévisions météorologiques et environnementales pour la période du 27 au 30 novembre indiquent une alternance de conditions nuageuses et de précipitations croissantes, accompagnées d'une qualité de l'air globalement stable mais vigilante. Les températures resteront fraîches, variant entre 3,6 °C et 12,7 °C, tandis que les particules fines PM2,5 se situeront légèrement au-dessus du seuil de recommandation de bon niveau.

Prévisions pour le vendredi 27 novembre

Le vendredi 27 novembre, le ciel sera partiellement nuageux tout au long de la journée, avec une absence totale de pluie attendue. Les températures oscilleront entre un minimum de 3,6 °C au plus frais et un maximum de 11,6 °C au plus chaud. Le soleil se lèvera à 8 h 13 et se couchera à 17 h 23, offrant une luminosité diurne standard pour cette période de l'année.

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Concernant la qualité de l'air, l'indice Atmo sera établi à 2 sur 6, indiquant une qualité moyenne. La concentration de particules fines PM2,5 atteindra 14,5 µg/m³ en moyenne sur la journée. Bien que ce chiffre dépasse le seuil de 10 µg/m³ correspondant au niveau " bon ", l'organisation Atmo précise que cette qualité d'air ne posera aucun problème pour les activités d'extérieur habituelles des citoyens.

Samedi 28 novembre : Temps sec et nuageux

Le samedi 28 novembre, le temps restera sec avec un ciel partiellement nuageux. Les températures varieront entre 5 °C et 12,7 °C, montrant une légère hausse par rapport aux minimales du vendredi précédent. Cette journée se distinguera par l'absence de précipitations, permettant des conditions stables pour les activités en plein air.

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L'indice de qualité de l'air continuera d'être qualifié de moyen, bien que les données spécifiques de l'indice Atmo ne soient pas détaillées pour cette date dans le rapport initial. La persistance du ciel nuageux sans pluie contribuera probablement au maintien des niveaux de pollution à des niveaux acceptables, suivant la tendance observée les jours précédents.

Dimanche 29 novembre : Pluies probables

Le dimanche 29 novembre, la situation météorologique va se dégrader avec un ciel entièrement couvert. La pluie sera probable, atteignant une probabilité de 71 %, ce qui marque un changement significatif par rapport aux jours secs précédents. Les températures descendront légèrement, s'échelonnant entre 6,4 °C et 10,2 °C.

Cette baisse des températures et l'augmentation de la couverture nuageuse sont des indicateurs typiques de l'arrivée d'un front perturbé. Bien que la qualité de l'air spécifique ne soit pas chiffrée pour ce jour, les précipitations devraient avoir un effet lavant sur l'atmosphère, potentiellement suivi d'une amélioration de la qualité de l'air une fois la pluie passée.

Lundi 30 novembre : Pluies éparses confirmées

Le lundi 30 novembre, des pluies éparses seront annoncées à proximité, avec une probabilité de pluie qui augmentera à 84 %. Les températures resteront basses, comprises entre 6,7 °C et 9,6 °C, confirmant le refroidissement progressif de la période. Cette journée s'annonce humide et fraîche, nécessitant une vigilance accrue pour les déplacements.

Les données météorologiques, fournies par WeatherAPI.com et api-maree.fr avec l'aide de l'intelligence artificielle pour l'article Sud Ouest, permettent d'anticiper ces conditions. La forte probabilité de précipitations le lundi contraste avec la quiétude du week-end, offrant une transition brutale vers des conditions plus difficiles pour les usagers de la route et les piétons.

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Analyse de la qualité de l'air et des particules fines

L'indice Atmo, échelle officielle de mesure de la qualité de l'air en France, sera évalué à 2 sur 6 lors des premiers jours de la période, indiquant une qualité moyenne. Les particules fines PM2,5 atteindront 11,6 µg/m³ en moyenne sur la journée du début de période, niveau considéré comme moyen et supérieur au seuil de 10 µg/m³ du niveau " bon ". Les recommandations de l'Atmo confirment que cette qualité ne pose pas de problème pour les activités d'extérieur habituelles.

Le vendredi 27 novembre, les particules fines PM2,5 atteindront 14,5 µg/m³ en moyenne sur la journée, ce qui correspond toujours au niveau moyen, bien au-dessus du seuil de 10 µg/m³ du niveau " bon ". Cette constance dans les niveaux de pollution suggère une atmosphère peu ventilée ou une accumulation de particules, bien que la qualité reste acceptable selon les normes de santé publique actuelles.

Il est important de noter que le Soleil se lèvera à 8 h 12 et se couchera à 17 h 23 lors des premiers jours, tandis que le soleil se lèvera à 8 h 13 et se couchera à 17 h 23 le 27 novembre. Ces horaires fixes influencent la température maximale atteinte chaque jour, avec des maximales oscillant entre 10,9 °C et 12,7 °C selon les conditions de nébulosité et les précipitations attendues.

La brume au réveil et le ciel plus chargé l'après-midi sont des caractéristiques récurrentes de cette période. Quelques pluies éparses et une averse légère toucheront la nuit jusque vers 2 heures, puis la brume s'installera jusqu'au matin. Le temps restera sec à partir de midi, avant de devenir nuageux à couvert l'après-midi, puis de retrouver quelques éclaircies en soirée, créant un cycle diurne complexe.

Les données générées à partir de WeatherAPI.com et api-maree.fr avec l'aide de l'intelligence artificielle par l'article Sud Ouest fournissent ces prévisions détaillées. Une question sur ces données peut être soumise pour clarification, mais les chiffres précis, les dates et les températures restent les références officielles pour la planification des activités quotidiennes sur la période du 27 au 30 novembre.