Météo décevante pendant les quatre jours du pont de l'Ascension, mais une météo plus ensoleillée attendue pour la semaine prochaine

La météo décevante pendant les quatre jours du pont de l'Ascension avec des averses fréquentes, fortes parfois, et des températures ne dépassant pas localement 15 °C l'après-midi. Une descente d'air polaire maritime sur la France est à l'origine du temps actuel. Cependant, une météo plus ensoleillée et plus douce est confirmée pour la semaine prochaine avec le retour de conditions anticycloniques. Les régions du Nord et du Centre vont gagner 10 à 15 °C d'ici le milieu de la semaine prochaine, et des températures d'un début d'été sont attendues dans le quart sud-ouest.

Quel temps décevant ! Gris, humide, frais, ce n'est pas évidemment la météo que l'on aime pour les quatre jours du pont de l'Ascension. Les averses sont fréquentes, fortes parfois, et les températures ne dépassent pas localement 15 °C l'après-midi.

L'origine du temps actuel ? Une descente d'air polaire maritime sur la France. C'est pour cette raison que cette journée de vendredi sera la plus fraîche de la semaine avec une température moyenne de 10°C au niveau national, ce qui correspond à une température d'une fin mars. Mercredi, à 5500 m d'altitude, il faisait -32°C : c'est la quatrième fois depuis 30 ans qu'il fait aussi froid pendant la seconde quinzaine de mai, indique Keraunos.

Selon La Chaîne Météo, de telles températures sont devenues rares pour une mi-mai ces dix dernières années. Les jardiniers le savent bien : il faut souvent attendre les Saints de glace pour dire adieu aux gelées tardives. Ils ont lieu chaque année les 11, 12 et 13 mai. Si cette coutume est fausse deux années sur trois, d'après Météo-France, elle se vérifie cette année.

Une météo plus ensoleillée et plus douce est confirmée pour la semaine prochaine avec le retour de conditions anticycloniques. D'ici le milieu de la semaine prochaine, les régions du Nord et du Centre vont gagner 10 à 15 °C. Mercredi ou jeudi prochain, il fera jusqu'à 27 °C dans le quart sud-ouest, soit des températures d'un début d'ét





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