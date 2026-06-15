Météo changeante et caniculaire en Indre-et-Loire du 15 au 19 juin 2026

Prévisions détaillées pour la semaine du 15 au 19 juin 2026 à Tours et en Indre-et-Loire : une vague de chaleur puis des orages et de la pluie

Cette semaine du 15 au 19 juin 2026 s'annonce contrastée sur Tours et l'Indre-et-Loire, avec une chaleur persistante mais un temps qui évoluera significativement au fil des jours.

Lundi 15 juin, l'après-midi s'ouvrira sur une belle ensoleillée avec un ciel peu nuageux sur l'ensemble du département, à quelques exceptions près. Les températures seront déjà élevées pour la saison, oscillant entre 31 et 33 degrés en moyenne. On attend ainsi 32°C à Amboise, Langeais ou Descartes, et jusqu'à 33°C à Loches, Chinon ou Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Cette première journée promet une météo estivale relativement stable.

Mardi 16 juin, le temps commencera à changer. En matinée, le nord du département, notamment la Vallée de la Loire et les zones au nord du fleuve, sera touché par un ciel voilé avec des nuages atténuant la luminosité solaire. Les températures matinales seront plus fraîches, avec 24°C à Tours et Luzillé, 23°C à Richelieu ou Chinon, et des minimas à 22°C à Château-la-Vallière.

L'après-midi, la partition se stabilisera : l'ouest restera sous un ciel peu nuageux tandis que l'est bénéficiera d'éclaircies. Les thermomètres afficheront alors entre 28 et 30°C, avec un point bas à 28°C à Neuillé-Pont-Pierre et 29°C à Tours. Mercredi 17 juin marquera le retour d'un temps superbement ensoleillé et chaud. Dès le matin, l'Indre-et-Loire tout entière profitera d'un ciel totalement dégagé, tendance qui se maintira l'après-midi.

Il faudra cependant se méfier des rayons ardents du soleil. Les températures grimperont encore, avec des minimas à 31°C à Neuillé-Pont-Pierre et des maxima approchant les 34°C à Descartes et Loches. Ce sera la journée la plus chaude et la plus claire de la semaine jusqu'alors. Jeudi 18 juin, jour anniversaire de l'appel du Général de Gaulle, le contraste s'accentuera.

La matinée verra un ciel peu nuageux à l'ouest et déjà bien ensoleillé à l'est, avec des températures très élevées dès le lever du jour, entre 28 et 30°C. Mais l'après-midi, la situation se dégradera nettement. Météo France annonce des risques d'orages, potentiellement accompagnés d'éclairs, pour toute la partie ouest du département. Une ligne diagonale reliant Preuilly-sur-Claise à Château-la-Vallière séparera les zones concernées.

Malgré cela, la chaleur serarecord : le mercure dépassera les 35°C à Amboise, Luzillé, Loches, Sainte-Maure-de-Touraine, Descartes, Montrésor et Chinon, faisant de cette journée la plus torride de la période. Vendredi 19 juin, la perturbation orageuse de la veille se sera évaporée. Le matin, le ciel sera ensoleillé sur la majeure partie de l'Indre-et-Loire, avec un temps simplement peu nuageux à Saint-Nicolas-de-Bourgueil et Chinon.

Il restera chaud, avec des températures comprises entre 28 et 30°C. L'après-midi en revanche, le temps deviendra franchement pluvieux. Météo France prévoit des averses sur l'ensemble des localités du département. Le soleil ne fera que des apparitions passagères et la pluie, bien que présente, ne suffira pas à faire significativement baisser les températures, qui resteront élevées malgré l'humidité revenue.

Cette fin de semaine conclut donc un épisode météo marqué par une vague de chaleur intense et une instabilité croissante, se soldant par des pluies généralisées. Parmi les autres informations locales notables, on peut mentionner que la justice a rejeté le recours de Christophe Bouchet contre l'élection de Frédéric Augis à Tours Métropole. Également, le parc de la préfecture ouvrira ses portes pour la Fête de la musique, offrant l'occasion de découvrir ce lieu habituellement inaccessible.

Enfin, le parlement de circonscription du député Charles Fournier se tiendra le 20 juin à Tours, présenté comme une respiration démocratique. Sur le plan sportif, une question récurrente concerne les joueurs passés par la région de Tours ayant participé à une Coupe du monde de football





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