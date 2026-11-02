Prévisions météo pour le Centre-Val de Loire : températures basses, brumes et vent de Nord-Est dominent la semaine dans les six départements de la région.

Les six départements du Centre-Val de Loire font face à des conditions météorologiques marquées par une fraîcheur persistante et des températures matinales très basses, selon les prévisions de Météo Centre. L'arrivée d'une goutte froide sur la région bloque l'ascension des températures durant la journée, tandis que des brumes et brouillards matinaux affectent plusieurs zones avant leur évacuation progressive vers le Sud-Est du Berry.

Conditions matinales et nébulosité variable

Au fil de la nuit de dimanche à lundi, des nuages bas en provenance du Nord du pays s'installent sur la région avant de s'évacuer par le Sud-Est du Berry d'ici le lever du jour. On note une certaine fraîcheur sous un petit vent de Nord-Est, avec une absence de vent notable dans les vallées et sur le Sud du Berry. Des brumes et brouillards sont également présents sur le Sud du Berry, tandis que le soleil s'impose du Giennois à une partie Nord et Est du Berry, à l'exception des brumes localisées et de nuages élevés possibles.

Also read Cette boxeuse professionnelle de Loire-Atlantique vise le titre de championne de France samedi

Les températures minimales varient de 0 à 3°C du Giennois à la Sologne, et dépassent rarement 0°C dans le Nord du Berry. Entre l'Eurélien, l'Orléanais, le Vendômois, le Blésois et la Touraine, elles oscillent entre 2 et 6°C. Un vent sensible de Nord-Est se renforce, avec des rafales de 20 à 30 km/h, bien moins marquées sur le Sud du Berry.

Sensibilisation santé et prévisions après-midi

L'hôpital de Chartres lance une campagne de sensibilisation sur les AVC, rappelant qu'un AVC équivaut à la perte de deux millions de neurones chaque minute de retard. Parallèlement, l'après-midi voit persister un temps mitigé de l'Eurélien et de l'Orléanais jusqu'à la Touraine, avec de nombreux passages nuageux. Ces formations peuvent donner lieu à quelques ondées locales, voire à des bruines ou petites pluies éparses sur le Nord-Ouest de l'Eurélien.

Advertisement

Un voile nuageux glisse lentement sur l'Est du Berry et l'Est du Loiret, tandis que le reste du Berry connaît un temps lumineux avec quelques passages nuageux possibles. Les températures maximales oscillent souvent autour de 10°C, avec des valeurs inférieures localement sur les hauteurs de l'extrême Sud du Berry et le Nord-Ouest de l'Eurélien. Le ressenti est frais au vent, avec des rafales de Nord-Est de 30 à 40 km/h.

Évolution nocturne et perspectives pour la semaine

En soirée, la nébulosité reste abondante de l'Eurélien et de l'Orléanais à la Touraine, avec des ondées ou averses possibles localement. En direction du Berry, le ciel est moins nuageux, offrant plus d'éclaircies nocturnes sous un vent modéré de Nord-Est avec des rafales de 10 à 40 km/h. La nuit de lundi à mardi apporte de nombreux nuages ou grisailles de l'Eurélien et de l'Orléanais à la Touraine, avec une zone nuageuse qui régresse vers l'Ouest au fil de la matinée.

Ailleurs, un temps ensoleillé s'impose, sauf pour quelques brouillards localisés sur le Sud du Berry. Le vent de Nord-Est gagne en intensité, avec des rafales de 20 à 40 km/h. Les températures maximales atteignent 8 à 11°C le plus souvent, avec des valeurs plus fraîches sur les hauteurs du Sud du Berry et le Nord de l'Eurélien. En soirée, des grisailles remontent par le Sud-Est du Berry, tandis qu'un ciel dégagé domine ailleurs.

L'unité spécialisée de Chartres aborde aussi le diabète, touchant plus de 4,4 millions de personnes en France. Sur le Sud du Berry et en Sologne, les températures maximales sont négatives ou proches de zéro, avec des valeurs à peine positives ailleurs. Des habitants du Loiret s'opposent à l'extension d'une maison voisine et à son toit plat, tandis que la semaine se clôture avec des éclaircies alternant avec des passages nuageux, notamment au Sud de la Loire.