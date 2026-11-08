Météo Ariège : 23°C et retour de la pluie cette semaine en novembre

Les prévisions météo pour l'Ariège indiquent des températures douces jusqu'à 23°C ce lundi 9 novembre, suivies d'un retour de la pluie dès jeudi. Découvrez l'évolution jour par jour dans le département.

Les habitants de l' Ariège peuvent s'attendre à une semaine météorologique contrastée à partir du lundi 9 novembre. La saisonnalité actuelle offre des conditions anormalement douces, avec des températures maximales pouvant atteindre 23 °C. Cette douceur hivernale inattendue marque le début d'une séquence qui se dégradera progressivement vers la fin de la semaine.

Les services de prévision, notamment Météo09 et La Dépêche du Midi, soulignent une rupture brutale des conditions à venir. Après un début de semaine marqué par une douceur remarquable, les averses devraient faire leur retour dès jeudi. Cette perturbation s'accompagnera d'une baisse progressive mais constante des températures, ramenant une fraîcheur plus typique de la période.

Also read 23 ans : Mathis Blondeau, étudiant français, succombe à la dengue au Vietnam

Prévisions détaillées du lundi 9 novembre

La journée du lundi 9 novembre débute sous un ciel qui devient progressivement plus variable au fil des heures. Les zones de plaine bénéficient d'une douceur exceptionnelle pour la saison, avec des thermomètres indiquant entre 18 et 22 °C. L'effet de foehn dans les vallées permet d'atteindre des maximales comprises entre 15 et 23 °C selon l'altitude exacte du lieu considéré.

Les reliefs frontaliers constituent les premières zones exposées aux perturbations. Des averses très faibles sont susceptibles de se produire en fin de journée, notamment dans les directions de l'Espagne et de l'Andorre. Le vent d'autan souffle sur le nord du département, portant des rafales puissantes pouvant atteindre 40 à 50 km/h, ce qui apporte une sensation de fraîcheur malgré la température élevée.

Advertisement

Évolution météorologique du mardi 10 novembre

Le mardi 10 novembre conserve des conditions globalement similaires à la veille. Le ciel reste mitigé en plaine, offrant un mélange de nuages et d'éclaircies sans précipitations significatives. Les reliefs frontaliers, particulièrement du côté de l'Andorre et de l'Espagne, continuent de recevoir quelques rares averses en soirée.

L'intensité du vent d'autan fléchit légèrement par rapport à la veille. Les rafales en basse Ariège se stabilisent autour de 30 à 40 km/h, offrant un répit relatif aux zones habitées. Les températures demeurent particulièrement douces, affichant 18 à 23 °C en plaine et 14 à 22 °C en montagne, confirmant la persistance du réchauffement anormal.

Journée fériée du mercredi 11 novembre

Le mercredi 11 novembre, jour férié, le temps s'annonce mitigé avec une instabilité matinale limitée. Quelques faibles précipitations peuvent se produire tôt le matin en plaine, mais elles restent très limitées et s'estompent rapidement. Le reste de la journée devrait se dérouler sous un ciel sec, propice aux activités extérieures.

Le vent d'autan persiste avec des rafales comprises entre 30 et 40 km/h. Les températures amorcent une légère baisse, bien que la douceur subsiste. Les valeurs en plaine tournent autour de 18 à 21 °C, tandis que les vallées affichent entre 12 et 20 °C, maintenant un écart positif par rapport aux normales saisonnières.

Advertisement

Retour de la pluie et baisse des températures

À partir du jeudi, le temps devient nettement plus maussade sur l'ensemble du département de l'Ariège. Des averses sont attendues en plaine, entrecoupées de périodes d'éclaircies temporaires. La montagne subit un ciel davantage chargé avec des précipitations plus fréquentes et potentiellement plus intenses.

Les températures continuent leur descente mais restent encore au-dessus des normales de la saison. En plaine, on prévoit entre 15 et 17 °C, et entre 10 et 16 °C en montagne. Cette transition marque la fin de la vague de chaleur précoce et le retour vers des conditions automnales plus classiques.

Fin de semaine fraîche et instable

La tendance reste similaire les jours suivants, avec un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Les températures poursuivent leur légère baisse, rendant la journée probablement la plus fraîche de la semaine concernant les maximales. Les valeurs en plaine descendent à 14 à 16 °C, et entre 8 et 14 °C dans les vallées.

Malgré cette fraîcheur accrue, les valeurs restent légèrement supérieures aux normales saisonnières, de l'ordre de 1 à 2 °C. Pour le dernier jour de la période, le temps reste assez mitigé. Quelques averses concernent encore les massifs, tandis que les températures remontrgent légèrement à 16 ou 17 °C en plaine, avant la prochaine semaine.