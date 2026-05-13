Météo anges : avertissements de vol pour les ascenders en Bretagne

La rédaction d'actu Nantes vous informe des prévisions météorologiques pour le week-end de l'Ascension à Nantes. Le ciel ne sera pas deforme avec de la pluie, du vent et parfois des vagues éclaircies. Il est donc recommandé de garder son parapluie à la main.

Il ne va pas falloir s'attendre à une météo très ensoleillée pour le week-end de l'Ascension. À Nantes, les météo rologues prévoient, pour ce pont de mai, de la pluie, du vent et quelques vagues éclaircies ...

Le soleil s'est fait la malle et il va encore falloir garder son parapluie à la main. La rédaction d'actu Nantes vous résume les prévisions pour ce jeudi 14, vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 mai 2026. À lire aussi Jeudi de l'Ascension à Nantes : quels centres commerciaux seront ouverts ? Attention aux rafales de ventMétéo France annonce des averses 'faibles' toute la journée de jeudi ...

Des rafales de vent de 65 km/h devraient toucher la cité des ducs de Bretagne le matin et l'après-midi. Les températures oscilleront entre 10 et 13°C. Le soleil devrait un peu pointer le bout de son nez vendredi, mais des 'averses faibles' sont tout de même attendues vendredi 15 mai ... Une tendance qui se confirmera samedi, puisque Météo France prévoit des éclaircies le matin ... Le ciel sera très nuageux dans l'après-midi.

Nous gagnerons quelques degrés avec 15°C dans la journée. Nouvelle dégradation dimanche avec le retour des averses et des rafales de vent (entre 40 et 45 km/h), et ce du matin jusqu'au soir. Le thermomètre continuera à grimper avec 17°C dans l'après-midi. Si le début de semaine prochaine s'annonce tout aussi maussade, Météo France s'attend à un changement à partir de mercredi avec une nette hausse des températures et un retour du soleil





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