Météo à Rennes : une semaine fraîche avec des éclaircies

Rennes se prépare à une semaine avec des températures fraîches et des éclaircies. Les journées seront caractérisées par un vent de sud-est léger et une alternance entre grisaille et soleil.

À Rennes , les journées seront marquées par des températures oscillant entre 2°C et 10°C. Un vent de sud-est léger accompagnera ces changements. La journée commencera avec une grisaille persistante, des nuages légers s'installant progressivement. La température moyenne sera de 4°C. L'après-midi apportera une légère amélioration avec l'apparition du soleil, un spectacle qui devrait réjouir les habitants.

L'air ambiant se réchauffera, avec une hausse de plusieurs degrés, et les températures s'échelonneront entre 7 et 10°C. Cependant, le soir, les températures redescendront, ne dépassant pas 5°C. La moyenne sera de 5°C. Les amoureux de l'astronomie pourront profiter d'une nuit claire. La journée de lendemain promet également une journée fraîche à Rennes, avec des températures maximales autour de 10°C. On prévoit une moyenne de 6°C. Une légère brise de sud-est souffle sur la ville. Le matin se déroulera sous un ciel ensoleillé, avec des températures avoisinant les 4°C. L'après-midi, le ciel se dégagera progressivement avec des éclaircies. La température s'élèvera, atteignant entre 8 et 10°C. Vers le soir, les températures se stabiliseront autour de 7°C. On prévoit une amélioration jeudi, après une journée nuageuse mercredi. Il est important de prendre les précautions nécessaires en voiture, car ces conditions météorologiques peuvent entraîner des problèmes d'adhérence et de visibilité sur les routes.





20Minutes / 🏆 6. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Météo Rennes Températures Vent Eclaircies

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Cavaliers dominent les Hawks, Lakers écrasent les Wizards et les Grizzlies stoppent les RocketsLes Cavaliers ont dominé les Hawks avec un score de 137-115, tandis que les Lakers ont facilement battu les Wizards. Les Grizzlies ont remporté un match serré contre les Rockets.

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le...

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le recyclage.'Au lieu de casser une bo...

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l’environnement et moins consommateur d’énergie que le recyclage.

Lire la suite »

À Paris, les plaintes se multiplient contre les terrasses : voici les arrondissements les plus touchésDans un rapport publié le 28 janvier 2025, la Chambre régionale des comptes pointe les effets néfastes engendrés par l'inflation de terrasses à Paris après la crise sanitaire.

Lire la suite »

L'État Abandonne les Incitations pour les Véhicules Électriques et Renforce les Surtaxes sur les ThermiquesLe projet de loi de finances 2025 prévoit une augmentation progressive de la surtaxe à l'achat de véhicules thermiques, atteignant 70 000 euros en mars 2025 et 90 000 euros en 2027 pour les modèles les plus émetteurs. De plus, le seuil d'émission Co2 sera abaissé progressivement, impactant un nombre croissant de modèles de véhicules grand public.

Lire la suite »