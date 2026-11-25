De la bruine mercredi 25 novembre aux averses jeudi, puis un samedi ensoleillé à Pau : tour d'horizon des prévisions météo et de la qualité de l'air.

La météo de Pau sera marquée par la pluie en milieu de semaine, selon les prévisions diffusées pour la ville des Pyrénées-Atlantiques. Mercredi 25 novembre, une bruine légère tombera sur Pau en matinée, avant qu'une pluie modérée ne s'installe dans l'après-midi. Des averses légères lui succéderont en soirée.

Ces prévisions, relayées par Sud Ouest, ont été établies à partir des données de WeatherAPI.com et de api-maree.fr, avec l'aide de l'intelligence artificielle. Elles couvrent la période allant du mercredi 25 au dimanche 29 novembre, avec des températures comprises entre 3,5 °C et 13,8 °C.

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Mercredi 25 et jeudi 26 novembre : pluie et qualité de l'air à Pau

Mercredi 25 novembre, la pluie dominera l'essentiel de la journée à Pau. Le thermomètre affichera une minimale de 5,7 °C et une maximale de 11,6 °C, avec un lever de soleil à 8 h 07 et un coucher à 17 h 29.

Jeudi 26 novembre, des averses légères se poursuivront à Pau. Le risque de pluie atteindra 91 %, pour des températures allant de 5,5 à 9,1 °C. Le soleil se lèvera à 8 h 08 et se couchera à 17 h 29.

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La qualité de l'air sera moyenne mercredi et jeudi, avec un indice Atmo de 2 sur 6, sur l'échelle officielle de mesure de la qualité de l'air en France. Selon les recommandations de l'Atmo, cette qualité de l'air ne posera pas de problème pour les activités d'extérieur habituelles.

Mercredi à 16 heures, l'ozone (O₃) atteindra 67 µg/m³. Ce niveau correspond à une qualité moyenne, au-dessus du seuil de 50 µg/m³ du niveau " bon ". Le risque d'allergie au pollen sera, de son côté, très faible ce jour-là.

Vendredi 27 et samedi 28 novembre : le temps s'éclaircit à Pau

Vendredi 27 novembre, le ciel sera partiellement nuageux à Pau et le temps restera sec. Les températures iront de 3,5 à 11,5 °C sur la journée.

Samedi 28 novembre, le temps sera ensoleillé et aucune pluie ne sera attendue à Pau. Le thermomètre affichera de 4,2 à 13,8 °C, soit la plage de températures la plus élevée annoncée pour cette séquence après la journée de dimanche.

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Ces deux journées constituent les seules du programme sans précipitations annoncées. Elles offrent aux habitants de Pau une respiration entre les épisodes pluvieux de mercredi, jeudi et dimanche.

Dimanche 29 novembre : retour de la pluie et des températures

Dimanche 29 novembre, le ciel sera couvert à Pau et la pluie reviendra, avec une probabilité de 80 %. Les températures iront de 6,9 à 13,8 °C ce jour-là.

Sur les cinq journées présentées, du mercredi 25 au dimanche 29 novembre, trois connaîtront des précipitations à Pau. Les personnes qui prévoient des activités en extérieur devront donc tenir compte de ces épisodes pluvieux, notamment en fin de semaine.

Ces prévisions sont établies à partir de données automatisées et peuvent évoluer d'un jour à l'autre. Les habitants de Pau sont invités à consulter les bulletins actualisés avant de planifier leurs déplacements.