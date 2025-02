Météo à Nantes : Ciel nuageux et températures douces

Les habitants de Nantes pourront profiter de quelques éclaircies le matin, mais des nuages persistent tout au long de la journée. Les températures s'annoncent douces, avec une légère augmentation prévue en soirée. Le brouillard sera présent dans la nuit de mardi à mercredi et le matin de mercredi.

Nantes connaîtra une journée marquée par la présence de nuages dans le ciel. Les températures oscillent entre 0 et 8°C. Le matin, la ville bénéficiera de quelques éclaircies. Une légère brise du nord-est souffle. Des nuages feront leur apparition avant que le soleil ne puisse se montrer pendant l'après-midi. Les températures augmenteront de quelques degrés, se situant entre 6°C et 8°C. Le soir, des nuages persistent, empêchant le soleil de se dévoiler.

La nuit de mardi à mercredi sera brumeuse. \Les nuages dans le ciel de demain gêneront l'arrivée du soleil à Nantes. L'air ambiant se réchauffera, avec une augmentation de plusieurs degrés. Les températures se situeront entre 7°C et 13°C. Une légère brise du nord-est sera ressentie par les habitants. Le matin, il faudra se préparer au brouillard à travers la ville, avec des valeurs autour des 9°C. Demain après-midi, l'apparition du soleil sera retardée par quelques nuages. Des pluies éparses sont attendues. Les températures varieront entre 10°C et 13°C. On prévoit du brouillard demain soir, avec des valeurs avoisinant les 8°C. On s'attend à une amélioration vendredi, après une journée nuageuse jeudi





