Météo à Nantes : ciel nuageux et quelques précipitations attendues pour les prochains jours. Des températures fraîches sont également prévues.

Aujourd'hui à Nantes , le soleil sera masqué par quelques nuages. Les températures se situeront entre 7 et 11°C. Le matin sera marqué par un brouillard dense en raison de l'humidité élevée. Les températures minimales atteindront 7°C et maximales 10°C. Un léger vent d'est soufflera sur la ville. Le soleil pourrait percer plus tôt dans l'après-midi si les nuages ne s'étaient pas installés. Des précipitations éparses sont également prévues, avec des températures entre 10°C et 11°C.

En fin de journée, de la bruine légère est attendue avec une température moyenne de 8°C. La nuit de jeudi à vendredi sera marquée par un ciel pluvieux et la présence persistante de nuages. Une baisse des températures est prévue, atteignant 5°C en moyenne. Le matin, les nuages empêcheront le soleil de se montrer et des perturbations seront présentes, avec des précipitations éparses. La température moyenne restera à 6°C. Un vent d'est soufflera légèrement, avec une vitesse de 17 km/h. La grisaille perdurera l'après-midi, avec des nuages persistent et des températures entre 6 et 7°C. En fin de soirée, le vent chassera progressivement la grisaille, laissant place à une température de 6°C. Un vent d'est rafraîchira sensiblement l'atmosphère. Une amélioration est attendue pour les jours suivants avec des températures avoisinant les 1°C et un ciel ensoleillé. Pour demain, nous célébrons la Saint-Valentin : Joyeux anniversaire à tous les couples





