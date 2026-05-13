Meta's Enhanced Parental Controls for Instagram and Family Center

Meta, the parent company of Instagram, is introducing enhanced parental controls for the platform and its Family Center dashboard. Parents can now monitor their children's interests and receive notifications when their teenagers add new ones.

Le contrôle parental a toujours été un exercice de funambule entre protection de son enfant et respect de sa vie privée. Meta étoffe le contrôle parental pour Instagram et refond son tableau de bord dédié aux parents.

© Meta, avec restrictions par défaut, supervision parentale optionnelle et détection d'âge par IA. Depuis, l'entreprise empile les couches de protection à un rythme que même les régulateurs ont du mal à suivre. Ce 12 mai 2026, nouvelle brique : les parents superviseurs peuvent désormais consulter les catégories d'intérêts que leur ado a ajouté à son algorithme.

Concrètement, le dispositif passe par le Family Center (qu'on pourrait résumer comme le tableau de bord parental de Meta, désormais consolidé pour Instagram, Facebook, Messenger et Meta Horizon). Les parents y découvrent des étiquettes génériques : basketball, photographie, comédies musicales, jeux vidéo. Des catégories, autrement dit. Pas les posts consultés, pas les recherches effectuées, pas les conversations privées.

La nuance est de taille. Dans les prochains mois (le calendrier exact n'est pas précisé), une notification atterrira chez le parent lorsque l'ado ajoute un nouvel intérêt. © Meta a révélé l'existence de Project MYST, un programme de recherche interne mené avec l'université de Chicago. Sa conclusion (que Meta n'a jamais publiée, on se demande pourquoi) : la supervision parentale a très peu d'effet mesurable sur l'usage compulsif des adolescents.

La Commission européenne a ouvert une procédure formelle contre Meta en mai 2024, étendue en 2025, portant sur la protection des mineurs au regard du DSA. L'article 28 du règlement impose aux très grandes plateformes des obligations spécifiques envers les utilisateurs mineurs. Les conclusions préliminaires de Bruxelles ne sont pas tendres : les mécanismes de vérification d'âge actuels ne seraient pas conformes.

Télécharger En France, la loi Studer de juillet 2023 fixe la majorité numérique à 15 ans et impose vérification d'âge et consentement parental en dessous. Le décret d'application ? Toujours en discussion (la compatibilité avec le DSA est pendante devant la CJUE). L'Arcom pousse de son côté pour que, juste après une audition au Parlement européen.

TikTok (Family Pairing, 2020) et Snapchat (Family Center, 2022) proposent des outils comparables depuis bien plus longtemps, ce qui ne les a pas épargné des foudres des régulateurs récemment. TikTok a été enfin, le projet de loi sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans continue de faire son chemin après son. Dans ce cadre, montrer patte-blanche avec un contrôle parental revu ne sera pas suffisant, que ce soit pour Meta, TikTok ou Snap.

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