Meta Relaxe Ses Règles de Confidentialité Pour Accélérer le Développement de Nouvelles Innovations

Meta modifie ses politiques de protection des données pour permettre un développement plus rapide de nouveaux produits et services. Cette décision, qui réduit le pouvoir des équipes de confidentialité, suscite des inquiétudes quant à la protection de la vie privée des utilisateurs.

TikTok envisage de contourner le Play Store et d'installer son application Android directement depuis Internet. Pendant ce temps, Meta fait des ajustements sur ses politiques de protection des données pour accélérer le développement de nouveaux produits et services. Selon un mémo interne du responsable de la confidentialité Michel Protti, les équipes produit auront le dernier mot sur les risques liés à la vie privée des utilisateurs.

\Meta explique que certaines pratiques de protection des données sont devenues trop complexes et prudentes, ce qui entrave son rythme d'innovation. Avec ces nouvelles règles, les équipes de confidentialité auront un délai limité pour formuler des objections et ne pourront pas bloquer un lancement sans l'approbation d'un cadre supérieur. En cas de désaccord, la décision finale sera prise à un niveau hiérarchique plus élevé, pouvant aller jusqu'à Mark Zuckerberg lui-même. Le pouvoir des équipes de protection des données, qui compte plus de 3 000 personnes, est donc réduit. \De plus, la validation du processus est davantage automatisée et les délais d'examen sont raccourcis. L'enjeu est important : Meta examine un nombre colossal de produits et de services chaque mois (en moyenne 1 400 !). Si les examens de confidentialité sont moins complets ou expédiés, des risques pourraient être négligés. Meta marche sur un fil : elle est contractuellement obligée de soumettre chaque nouveau produit à un examen de confidentialité en vertu d'un accord avec la FTC (la commission fédérale de la concurrence américaine) conclu en 2019 suite au scandale Cambridge Analytica. Ce processus a permis des améliorations, comme l'ajout d'un voyant lumineux sur les lunettes Ray-Ban pour signaler l'enregistrement d'images. La réduction des processus de confidentialité s'inscrit dans la même logique d'assouplissement des garde-fous dans les réseaux sociaux et les produits du groupe





01net / 🏆 48. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Meta Protection De La Vie Privée Nouvelles Innovations Développement De Produits Examen De Confidentialité

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

11 règles pour réussir ses dates passé 30 ans“Les dates à la trentaine n'ont rien à voir avec ceux de vos jeunes années”.

Lire la suite »

Meta Abandonne ses Politiques DEIMeta, le groupe propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp, a annoncé la fin de ses politiques internes en matière de diversité et d'inclusion (DEI) le 10 janvier 2023. Cette décision, prise par Mark Zuckerberg, a été motivée par des arguments économiques et un contexte juridique changeant.

Lire la suite »

Meta va licencier ses employés les « moins performants »Mark Zuckerberg a annoncé que 5 % d'employés de Meta, jugés les moins performants, seront licenciés (photo d'illustration).

Lire la suite »

Meta Investit dans l'Innovation de ses Lunettes ConnectéesMeta travaille activement à améliorer ses lunettes connectées, Meta Ray-Ban, en développant une version haut de gamme avec écran intégré, contrôle par bracelet et compatibilité avec une montre connectée. L'entreprise explore également des partenariats avec d'autres marques, comme Oakley, pour proposer des modèles adaptés aux sports. Des prototypes d'écouteurs sans fil équipés de caméras sont également en cours de développement.

Lire la suite »

Meta développe un bracelet connecté pour ses lunettes de réalité augmentéeMeta travaillera sur un bracelet connecté sans écran pour contrôler ses lunettes de réalité augmentée, Hypernova. Le bracelet, similaire à celui du prototype Orion, détectera les signaux EMG pour interagir avec les lunettes. Meta envisage également un projet de montre connectée pour contrôler ses lunettes, mais ce projet n'est pas encore finalisé.

Lire la suite »

Meta aurait plusieurs nouveaux casques Quest dans ses tuyauxSi les rumeurs évoquent régulièrement les grands projets de Meta dans le domaine des lunettes connectées — avec réalité augmentée ou pas —, le mastodonte est loin d'en avoir terminé avec ses casques Quest de réalité virtuelle. Deux modèles seraient ainsi dans les tuyaux.

Lire la suite »