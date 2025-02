Meta met en garde contre l'utilisation croissante de l'IA générative pour les arnaques romantiques

Le géant du numérique Meta a tiré l'alarme mercredi face au risque croissant d'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) générative pour des arnaques romantiques en ligne. Les arnaqueurs utilisent ces outils pour se camoufler derrière des images vidéo et des voix synthétiques, leur permettant de se faire passer pour quelqu'un d'autre lors de conversations vidéo et de créer des relations de confiance avec leurs victimes.

David Agranovich, responsable de la menace globale chez Meta, a cité, lors d'une conférence de presse, l'exemple d'un groupe de cybercriminels basé au Cambodge et ciblant particulièrement des personnes parlant japonais ou chinois. Selon des chercheurs d'OpenAI, le créateur de ChatGPT, ce groupe aurait utilisé le logiciel de la start-up pour créer et traduire du contenu, a indiqué Meta. Sans surprise, l'objectif premier des escrocs est de soutirer de l'argent à leurs victimes et ils prennent le temps nécessaire pour créer des relations de confiance avec elles, trouvant peu à peu le moyen d'obtenir l'argent ou les données personnelles qu'ils souhaitent récupérer. Pour y parvenir, ils utilisent l'ensemble des réseaux sociaux, Meta étant en capacité de détecter seulement une partie de cette activité, a insisté M. Agranovich. Afin d'identifier les escroqueries, le groupe numérique s'appuie sur des schémas de comportement et des signaux techniques plutôt que sur l'analyse d'images, a-t-il précisé. Cela rend notre détection plus robuste face à l'IA générative. Meta rappelle à ses utilisateurs de faire preuve de prudence, alors que l'isolement et le sentiment de tristesse qui accompagnent souvent la période hivernale, ainsi que l'approche de la Saint-Valentin, en font un moment particulièrement propice pour les arnaqueurs. Rachel Tobac, également responsable chez Meta, invite à être « poliment paranoïaque » lorsqu'une rencontre en ligne appelle au rapprochement sentimental, en particulier si cela conduit à des demandes d'argent pour une supposée urgence ou opportunité professionnelle. L'IA générative est largement répandue depuis environ un an, mais son utilisation pour des tentatives d'arnaque s'est accélérée ces derniers mois. Les outils disponibles, le plus souvent gratuitement, leur permettent de créer un personnage virtuel convaincant. « Ils peuvent même utiliser les bots (logiciels automatiques ou semi-automatiques capables d'échanger avec un humain) générés par l'IA afin de créer une personne ou passer des appels avec une fausse voix sans même avoir besoin d'intervention humaine », a décrit Mme Tobac.





