Meta Alerte contre l'Utilisation de l'IA dans les Arnaques Romantiques

Le géant des technologies Meta a tiré la sonnette d'alarme mercredi 12 février 2025, face à la menace grandissante d'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) générative dans les arnaques romantiques en ligne. Les outils d'IA permettent aux escrocs de se déguiser derrière une image vidéo créée avec une fausse voix, leur permettant de participer à des appels vidéo et de se faire passer pour quelqu'un qu'ils ne sont pas.

Meta cite en exemple un groupe de cybercriminels établi au Cambodge qui cible particulièrement des personnes parlant japonais ou chinois. Selon des chercheurs d'OpenAI, le créateur de ChatGPT, ce groupe aurait utilisé le logiciel de la start-up pour créer et traduire du contenu. L'objectif principal des arnaqueurs est de soutirer de l'argent à leurs victimes avec lesquelles ils prennent le temps de créer des relations de confiance, trouvant peu à peu le moyen d'obtenir les sommes ou les données personnelles qu'ils souhaitent récupérer. Ils utilisent l'ensemble des réseaux sociaux, et Meta n'est en mesure de détecter qu'une partie de cette activité. Pour identifier les escroqueries, Meta se base sur des schémas de comportement et des signaux techniques plutôt que sur l'analyse d'images, ce qui rend leur détection plus résistante face à l'IA générative. Meta rappelle à ses utilisateurs de faire preuve de prudence, alors que l'isolement et le blues qui accompagnent souvent la période hivernale, ainsi que l'approche de la Saint-Valentin, en font un moment particulièrement propice pour les arnaqueurs. Rachel Tobac, également responsable au sein de Meta, invite à être « poliment paranoïaque » lorsqu'une rencontre en ligne appelle au rapprochement sentimental, en particulier si cela conduit à des demandes d'argent pour une supposée urgence ou opportunité professionnelle. L'IA générative est largement répandue depuis environ un an, mais son utilisation pour des tentatives d'arnaque a accéléré ces derniers mois. Les outils disponibles, le plus souvent gratuitement, leur permettent de créer un personnage virtuel convaincant. « Ils peuvent même utiliser les bots générés à l'IA afin de créer une personne ou passer des appels avec une fausse voix sans même avoir besoin d'intervention humaine », a décrit Rachel Tobac.





