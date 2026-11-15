Mesures gouvernementales : SMIC, retraites et primes détaillées par Jean-Pierre Farandou

Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou détaille la revalorisation du SMIC de 5,3 % en 2026 et les efforts budgétaires pour répondre aux revendications sociales.

Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou a précisé le dimanche 15 novembre les mesures gouvernementales destinées à répondre aux revendications sociales des dernières semaines. Ces annonces, détaillées dans une interview à Ouest-France, visent à apaiser la colère en proposant des ajustements concrets sur le pouvoir d'achat et les conditions de travail. Le gouvernement cherche à équilibrer ces demandes avec la nécessité de maintenir la stabilité économique.

Détails concrets de la hausse du SMIC en 2026

La revalorisation du SMIC entrera en vigueur dès le mois de décembre, soit un mois plus tôt que le calendrier initialement prévu. Selon Jean-Pierre Farandou, cette avance permettra d'offrir 75 euros nets supplémentaires par mois aux bénéficiaires. Cette augmentation se traduira par une progression globale de 5,3 % sur l'année 2026, un taux supérieur à celui de l'inflation observée.

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Le ministre a Justifié cette hausse modérée en soulignant qu'une augmentation plus importante aurait provoqué des destructions massives d'emplois. Il maintient que l'objectif est de soutenir les revenus sans compromettre la santé des entreprises, une stratégie destinée à protéger l'emploi tout en luttant contre la précarité des plus bas salaires.

Impact financier et obligations pour les branches professionnelles

Les revalorisations des plus bas salaires représentent un coût de plus d'un milliard d'euros pour les finances publiques, selon David Amiel, ministre de l'Action et des Comptes publics. Cette charge financière est présentée comme indispensable pour redonner du pouvoir d'achat tout en maintenant l'équilibre des comptes de l'État. Les fonds sont alloués spécifiquement pour corriger les écarts entre les minima conventionnels et le salaire minimum légal.

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Les branches professionnelles ayant des minima salariaux inférieurs au SMIC doivent engager des négociations sous 45 jours pour ajuster leurs grilles. Un décret introduit une conditionnalité des aides aux entreprises, permettant au ministre du Travail de sanctionner les branches qui ne respecteraient pas ce délai. Cette mesure inédite vise à forcer la mise en conformité des conventions collectives avec les nouveaux standards salariaux.

Négociations et soutien aux entreprises par Sébastien Lecornu

Sébastien Lecornu a annoncé des mesures complémentaires pour faciliter les négociations annuelles obligatoires avec les représentants du personnel. Le gouvernement prolonge la prime carburant de 1 000 euros pour soutenir les employés soumis à de longues distances de trajet. Cette décision s'inscrit dans une logique de soutien immédiat au pouvoir d'achat des travailleurs les plus exposés aux fluctuations des prix de l'énergie.

L'exonération de CSG sur la prime de partage de la valeur sera également étendue à toutes les entreprises, sans exception de taille. Cette extension vise à encourager les employeurs à redistribuer une part de leurs bénéfices à leurs salariés. Ces dispositifs visent à réduire la tension sociale tout en maintenant un environnement favorable aux décisions d'embauche et d'investissement.

Contribution des retraités et évolutions du système de santé

La participation des retraités au redressement des comptes s'élève à 5,5 milliards d'euros, représentant 10 % de l'effort budgétaire global. Le ministre du Travail a indiqué être ouvert à une proposition du Sénat consistant à indexer les pensions sur l'inflation, à condition de supprimer l'abattement fiscal de 10 %. Cette approche vise à atteindre les objectifs d'économies tout en adaptant les pensions à la réalité économique.

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Les négociations sur les arrêts maladie reprendront pour redéfinir le niveau de protection, notamment pour les trois millions de salariés précaires. Le ministre précise que l'objectif n'est pas de réduire les droits acquis, mais d'améliorer la couverture pour les travailleurs les plus vulnérables. Parallèlement, le nombre de personnes bénéficiant d'une retraite progressive a atteint 60 000 cette année, soit dix fois plus qu'il y a cinq ans, illustrant une transition douce vers la fin de carrière.