Messi s'offre un triplé et entre dans la légende de la Coupe du monde

Lionel Messi a débuté son Mondial 2026 par un fabuleux triplé lors du match entre l'Argentine et l'Algérie. L'octuple Ballon d'or égale Miroslav Klose et devient co-meilleur buteur de l'histoire en Coupe du monde.

Lionel Messi a débuté son Mondial 2026 par un fabuleux triplé lors du match entre l' Argentine et l' Algérie . L'octuple Ballon d'or égale Miroslav Klose et devient co-meilleur buteur de l'histoire en Coupe du monde.

Mais comment pourrait-il en être autrement? Championne du monde en titre, l'Algérie entrait en lice dans la nuit de mardi à mercredi. Dès la 17e minute, l'Argentin a ouvert le score sur un superbe travail de Rodrigo De Paul, ce qui lui a permis d'avoir marqué des buts dans cinq Mondiaux différents.

En donnant l'impression d'avoir 10 ans de moins, car l'ancien joueur du Barça a couru dans tous les sens, notamment pour assurer des tâches défensives, prouvant sa très grande forme. Il a claqué deux autres buts en deuxième période, à la 60e puis à la 76e. Un triplé, trois buts dans le jeu, pour un moment d'histoire. Avec 16 réalisations, il est désormais co-meilleur buteur de l'histoire en Coupe du monde avec l'Allemand Miroslav Klose.

Il est sorti quelques instants plus tard, sans doute pour en garder sous la semelle pour la suite de la compétition





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