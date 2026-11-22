Lionel Messi a lancé un ballon sur l'adversaire à Miami. Inter Miami perd 3-0 face à Columbus Crew en playoffs MLS, éliminant l'équipe.

Lors de l'ouverture des séries éliminatoires de la Major League Soccer, Lionel Messi a marqué les esprits par un geste impulsif au Nu Stadium. Le 21 novembre, le footballeur argentin a perdu son calme et a projecté délibérément le ballon vers le visage de Gonzalo Tapia de Columbus Crew. Cette action brutale, survenue pendant la défaite d' Inter Miami, a suscité une intense controverse médiatique mondiale.

Déroulement de l'incident controversé

L'incident s'est produit juste avant la mi-temps, dans un contexte de tension accumulée pour l'équipe de Miami. Lionel Messi était gêné dans ses mouvements par l'attaquant chilien Gonzalo Tapia lors d'une tentative de remise en jeu rapide. Furieux, le huit fois lauréat du Ballon d'Or a lancé le ballon directement contre le visage de son adversaire. Gonzalo Tapia est immédiatement tombé au sol, visiblement sonné, ce qui a provoqué la colère des coéquipiers de Columbus qui exigeaient une expulsion immédiate.

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L'arbitre a choisi une sanction clémente en affichant un simple carton jaune pour les deux protagonistes. Cette décision a été largement commentée par le public et les experts, qui jugent le geste comme disproportionné face à la provocation physique subie. Le ballon avait été projeté à bout portant, augmentant considérablement les risques pour la santé de Gonzalo Tapia.

Réaction de David Beckham et gestion de l'équipe

David Beckham, propriétaire d'Inter Miami, a clairement condamné l'attitude de son star après le match. Il a souligné que Lionel Messi avait laissé sa frustration prendre le dessus dans un moment critique de la rencontre. Le dirigeant sportif a estimé que ce comportement émotionnel aurait dû être géré différemment pour ne pas compromettre la discipline de l'équipe.

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Beckham a rappelé que la talentueuxité collective ne suffit pas sans maîtrise émotionnelle. Il a demandé à Messi et au reste de l'effectif de réagir face à cette situation difficile. Le propriétaire a mis en avant la nécessité de préserver le sang-froid collectif même lorsque les résultats sportifs sont défavorables.

Conséquences sportives pour Inter Miami

Inter Miami encaisse une défaite sévère de 3-0 face à Columbus Crew, compliquant sérieusement leur qualification en playoffs. Avant l'incident de Messi, l'équipe avait déjà concédé un penalty transformé par Gonzalo Tapia. Dès la 36e minute, Gonzalo Lujan a été exclu du terrain, réduisant l'effectif de Miami à dix joueurs.

Malgré la présence numérique inférieure, Inter Miami n'a pas réussi à inverser la tendance. Le portier Patrick Schulte a bloqué un coup franc, mais cela n'a pas suffi. Columbus a marqué deux buts supplémentaires après la pause, dont un but de Tapia et un but de Taha Habroune, scellant définitivement le sort du match pour les champions en titre.