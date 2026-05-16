Messages poignants et centres d'intérêt pour la Seine-et-Marne

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Ginette KolinkaDeuxième Guerre MondialeCamps De Concentration
📆5/16/2026 4:15 AM
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Ginette Kolinka, qui a vécu dans les camps de concentration et d'extermination pendant la Deuxième Guerre mondiale, a témoigné d'expériences sommaires en toute confiance au lycée de Dammarie-lès-Lys.

Être plus fort que la haine : de passage à Dammarie-lès-Lys, Ginette Kolinka a témoigné sur les camps de la mort. À l'âge de 101 ans, elle est venue raconter sa vie en camp de concentration et d'extermination au lycée de Dammarie-lès-Lys.

Son allocution captivé un public qui a assisté à un message poignant et clair. Un septuagénaire atteint d'un cancer du poumon, se fait répondre aux urgences : 'Vous n'avez pas de carte fidélité ici'. Un accident mortel sur l'autoroute A9 : un dépanneur percuté par un bus, la circulation totalement stoppée.

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