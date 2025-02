Merwane Benlazar : Cabale Islamophobe ou Liberté d'Expression ?

L'exclusion de l'humoriste Merwane Benlazar de l'émission « Votre inscription a bien été prise en compte avec l'adresse email » a déclenché un débat sur la liberté d'expression et les potentiels biais islamophobes. La députée Farida Amrani accuse une « cabale raciste et islamophobe » tandis que la ministre de la Culture, Rachida Dati, défend la liberté de choix des producteurs et affirme que les propos de Benlazar, bien que « choquants », ne sont pas pénalement répréhensibles.

Merwane Benlazar , humoriste français, a été au centre d'un débat houleux concernant sa récente exclusion de l'émission télévisée « Votre inscription a bien été prise en compte avec l'adresse email ». Le sujet a été soulevé à l'Assemblée nationale par la députée Insoumise Farida Amrani , qui a qualifié l'éviction de Benlazar de « cabale raciste et islamophobe », accusant des médias Bolloré, les réseaux sociaux et même le Sénat de participer à une campagne de harcèlement contre l'artiste.

Amrani a déclaré que Benlazar avait été victime de « quinze menaces par minutes pendant plusieurs jours » en raison de son apparence — un pull ample, un bonnet Zara, une barbe et son origine arabe — et a dénoncé une « chasse aux sorcières ». Elle a également interrogé la ministre de la Culture, Rachida Dati, sur son implication dans cette affaire, demandant s'il s'agissait d'une censure islamophobe.Dati a défendu la liberté de choix des producteurs et des animateurs des programmes audiovisuels, affirmant que les propos de Benlazar, bien que qu'elle les juge « choquants », ne sont pas pénalement répréhensibles. Elle a reconnu que Benlazar avait pu heurter, choquer ou blesser certaines personnes, mais a refusé de faire un lien direct avec le racisme ou l'islamophobie. Elle a également réfuté les accusations de Benlazar selon lequel il aurait été viré par une Arabe, soulignant que l'humoriste devrait éviter de « dire qu'il a été viré par une Arabe ». Le sujet reste néanmoins source de débat, illustrant les tensions actuelles en France concernant les questions d'identité, de liberté d'expression et de représentation





LePoint / 🏆 8. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Merwane Benlazar Islamophobie Liberté D'expression Censure Racisme France Télévisions Rachida Dati Farida Amrani

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

« C à vous » : Qui est Merwane Benlazar, l’humoriste victime d’attaques sur les réseaux ?Merwane Benlazar a fait sa première apparition dans l’émission « C à vous », sur France 5. Un passage remarqué, qui a fait réagir les réseaux sociaux

Lire la suite »

Merwane Benlazar, l'humoriste corrosif de C à vousAprès ses débuts remarqués dans « Jamel Comedy Club », l'humoriste Merwane Benlazar rejoint l'émission « C à vous » sur France 5. Son humour corrosif, marqué par des critiques acerbes envers Miss France, Bernard Arnault et le look vestimentaire de certains, a suscité des réactions controversées sur les réseaux sociaux.

Lire la suite »

Merwane Benlazar ne fera plus de chronique dans « C à Vous », annonce Rachida DatiSelon la ministre de la Culture, les « propos scandaleux » tenus par l’humoriste sur X il y a plusieurs années ont poussé France Télévisions « à en tirer les conséquences », a-t-elle déclaré ce mercredi. « C à Vous » n’a pour l’instant pas réagi

Lire la suite »

Merwane Benlazar : France Télévisions met fin à son contrat après controverse et tweets passésL'humoriste Merwane Benlazar a été remercié par France Télévisions suite à des critiques concernant son apparence et des tweets controversés du passé. La ministre de la Culture, Rachida Dati, a confirmé la décision lors de questions d'actualité au gouvernement.

Lire la suite »

France Télévisions Retire l'Humoriste Merwane Benlazar de l'ÉcranSuite à des controverses et des accusations d'islamisme, la ministre de la Culture a annoncé que l'humoriste Merwane Benlazar ne figurera plus à l'écran après son passage controversé sur France Inter.

Lire la suite »

L'humoriste Merwane Benlazar écarté de « C à vous » après des attaques islamophobesLe chroniqueur Merwane Benlazar a été écarté de l'émission « C à vous » sur France 5 après des attaques islamophobes sur les réseaux sociaux. La ministre de la Culture, Rachida Dati, a révélé cette information lors des questions d'actualité au gouvernement.

Lire la suite »