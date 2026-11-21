Merwan Le Saint établit un lien entre Granville et la famille Guy Moquet. Il recherche la fille adoptive de Prosper Moquet pour enrichir l'histoire de la Résistance.

Merwan Le Saint, dirigeant de Bunker 44 Expérience et membre de l'association Les Libérateurs de Granville, a établi un lien familial entre la ville de Granville et le résistant Guy Moquet. Cet habitant du sud de la Manche se dit cousin éloigné du militant communiste et souhaite retrouver la trace de la fille adoptive de son grand-père, Prosper Moquet. Cette démarche vise à compléter la mémoire familiale et à renforcer les attaches historiques de la région.

Des attaches familiales avec Granville

La découverte de ces liens remonte au moment où Merwan Le Saint a mené des recherches approfondies sur l'histoire de sa famille. Il a identifié que la mère de Guy Moquet possédait des racines à Granville, une ville balnéaire située dans le département de la Manche. Cette connexion directe permet de relier l'histoire nationale de la Résistance française à une réalité locale précise et ancrée géographiquement. Les recherches ont permis de confirmer que cette branche familiale est bien implantée dans la région, créant un pont historique tangible entre les deux lieux.

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Une double histoire de résistance

Cette généalogie revêt une importance particulière car Henri Thélot, membre de la Résistance dans le secteur de Granville, est un ancêtre commun de Merwan Le Saint. La coexistence de liens avec Guy Moquet et Henri Thélot au sein d'une même histoire familiale est décrite comme exceptionnelle par le dirigeant. Cette double appartenance met en lumière des parcours de résistance marquants et complémentaires. Elle illustre comment la lutte contre l'occupation a mobilisé des individus issus de contextes familiaux divers, tout en partageant un dévouement commun à la cause de la Libération.

Recherche de la fille adoptive

Après le décès de Juliette Thélot, Prosper Moquet a contracté un second mariage, donnant lieu à l'adoption d'une fille. Merwan Le Saint lance un appel public pour identifier cette fille adoptive ainsi que ses éventuels descendants ou membres de cette branche familiale. L'objectif est d'établir un contact direct afin d'échanger des informations et de compléter les pièces du puzzle familial. Cette quête genealogique s'inscrit dans une volonté de partager et de faire connaître cette histoire rare, en reliant les générations passées aux contemporains.

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Transmission de la mémoire

Merwan Le Saint occupe également les fonctions de président-directeur général de Bunker 44 Expérience, un projet dédié à la transmission de cette page d'histoire dans le Sud-Manche. Son engagement va au-delà de la simple recherche généalogique, incluant la préservation et la valorisation du patrimoine lié à la Seconde Guerre mondiale. Il participe activement à la diffusion de ces récits, comme en témoigne sa présence lors de la présentation du festival de cinéma Histoire & Mémoire de la Libération de Granville. Ces initiatives visent à maintenir la flamme de la mémoire vive auprès du public local et national.

Prochains défis historiques

La recherche de traces familiales s'insère dans un contexte plus large de valorisation de l'histoire militaire et résistante locale. Des initiatives comme la préparation de documentaires sur la présence américaine à Granville montrent l'intérêt persistant pour les détails historiques précis. L'identification de descendants de Prosper Moquet permettrait d'enrichir ces narratifs avec des témoignages directs ou des éléments biographiques inédits. Cette démarche contribue à une compréhension plus nuancée et personnelle des événements historiques, en humanisant les figures emblématiques comme Guy Moquet à travers leurs liens familiaux étendus.