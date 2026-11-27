Profitez de -40% sur l'oreiller Cocoon de Merinos pour le Black Friday. Découvrez les caractéristiques techniques, les formats et les réductions sur Matelas CALM.

La marque française Merinos lance une offre promotionnelle majeure pour le Black Friday sur son oreiller Cocoon, spécialement conçu pour les dormeurs sur le ventre. Cette offre exclusive permet d'acquérir un accessoire de literie de haute qualité à un prix réduit, garantissant un confort optimal pour les nuits les plus exigeantes.

Réduction Exclusive sur le Modèle Cocoon

L'oreiller Cocoon de la marque Merinos bénéficie d'une remise immédiate de 40% lors de cette opération commerciale. Le prix est ramené à 21,60 euros au lieu de 36 euros, une offre intéressante pour les consommateurs recherchant un soutien cervical adapté. Cette promotion est disponible spécifiquement sur le site de distribution Matelas CALM, qui met en avant ce produit phare de la marque.

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Caractéristiques Techniques et Confort

Ce modèle est particulièrement indiqué pour les personnes qui préfèrent dormir sur le ventre, car il offre un enfoncement suffisant tout en maintenant la colonne vertébrale. Le garnissage est composé de fibre creuse siliconée et spiralée, assurant une respirabilité et un moelleux durables. La densité du remplissage varie selon le format choisi, offrant ainsi une personnalisation précise du confort.

Choix de Formats et Options de Paiement

Deux formats distincts sont proposés pour répondre aux différentes habitudes de sommeil : un format carré de 60 x 60 cm et un format rectangulaire de 45 x 70 cm. Le modèle carré contient 525 grammes de fibre, tandis que le format rectangulaire en compte 435 grammes. La livraison est gratuite pour cet article, et le paiement en trois ou quatre fois sans frais est possible dès 50 euros d'achat.

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Labels de Qualité et Facilité d'Entretien

L'oreiller Cocoon est labellisé Oeko Tex Standard 100, certifiant l'absence de substances nocives et garantissant la sécurité du dormeur. Il ne reçoit aucun traitement chimique supplémentaire, privilégiant des matériaux sains et respectueux de la peau. L'enveloppe en microfibre très douce complète cette expérience de confort sans irritation.

Guide d'Entretien pour une Durabilité Optimale

L'entretien de cet accessoire de literie est simplifié pour faciliter la vie quotidienne des utilisateurs. L'oreiller peut être lavé en machine à 30 degrés Celsius, ce qui préserve la qualité des fibres siliconées et spiralées. Après le lavage, il suffit de le laisser sécher à plat et à l'air libre pour retrouver sa forme et sa douceur initiales sans effort complexe.