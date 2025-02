Meredith Whittaker : L'IA ne doit pas être contrôlée par une poignée de personnes

Meredith Whittaker, chercheuse en éthique de l'intelligence artificielle, met en garde contre les dangers de la concentration du pouvoir dans le domaine de l'IA et appelle à une approche plus responsable du développement de cette technologie.

Meredith Whittaker, chercheuse en éthique de l'intelligence artificielle et présidente de la fondation Signal , a offert un point de vue critique rare lors d'une table ronde sur la cybersécurité au sommet sur l'IA. Whittaker, membre du conseil d'administration de l'application de messagerie cryptée Signal , a souligné l'importance de protéger la vie privée dans un monde où l'IA est de plus en plus utilisée.

Elle a exprimé sa préoccupation quant à la concentration du pouvoir dans les mains d'un petit nombre d'acteurs, principalement aux États-Unis et en Chine. Whittaker a appelé à investir dans l'IA de petite taille, à protéger la vie privée et à redistribuer le pouvoir. Elle a également encouragé les lecteurs à être prudents quant aux récits vendus sur l'IA et à regarder sous le capot des technologies pour comprendre les véritables implications. \Lors d'une interview avec 20 Minutes, Whittaker a déclaré qu'elle ne travaillait pas pour le gouvernement et qu'elle n'avait pas toujours une idée claire de ce que ces sommets étaient censés produire. Cependant, en tant que dirigeante d'entreprise dans le secteur des technologies, elle a déclaré qu'elle était là pour souligner l'importance de protéger la vie privée. Elle a déclaré qu'il existait de nombreuses façons dont l'IA était développée et utilisée qui menaçaient de porter atteinte au droit fondamental à la vie privée et aux infrastructures critiques comme Signal. Signal est considérée comme un système nerveux essentiel des communications privées à travers le monde, utilisé par des armées, des conseils d'administration, des travailleurs des droits humains, des journalistes et des individus pour leurs conversations privées. \Whittaker a également soulevé des inquiétudes concernant les enjeux de cybersécurité liés à l'utilisation de l'IA. Elle a déclaré que l'IA avait « faim de données » et que son manque de connaissances sans données d'entraînement entraînait des conséquences profondes pour la vie privée. Elle a cité le marché qui pousse à l'intégration de l'IA sans tenir compte des conséquences et la concentration du pouvoir entre les mains de quelques entreprises comme des menaces. Whittaker a également exprimé son opinion sur la vision de la Silicon Valley concernant le sommet, déclarant qu'elle ne pensait pas que la Silicon Valley soit un monolithe et qu'il existe des gens talentueux dans la région. Cependant, elle a souligné la réalité géopolitique de la concentration des ressources nécessaires à la création de grandes IA entre un petit nombre d'acteurs, principalement aux États-Unis et en Chine. Elle a qualifié ce type de pouvoir concentré de préoccupant pour les populations mondiales et a appelé à investir dans une IA de plus petite taille, à protéger la vie privée et à redistribuer le pouvoir





