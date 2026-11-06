Mercotte publie 'Les pâtisseries préférées' aux éditions Larousse

Découvrez les 6 recettes incontournables de Mercotte dans son nouveau livre aux éditions Larousse. Brioche, financiers et tarte au citron vous attendent.

La célèbre animatrice savoyarde Mercotte vient de publier un nouvel ouvrage culinaire intitulé Les pâtisseries préférées de Mercotte. Ce recueil, édité par les éditions Larousse, est disponible au prix de 25,95 €. L'ouvrage rassemble ses meilleures recettes et astuces pour réaliser des pâtisseries gourmandes en famille.

Maîtrise des fondamentaux culinaires

Mercotte adopte une approche pédagogique rigoureuse en commençant par la maîtrise des fondamentaux. Le lecteur apprend à préparer les pâtes, crèmes, biscuits et meringues avant de les mettre en scène. Ces recettes accessibles permettent à tous les niveaux de réussir des réalisations de qualité professionnelle. L'autrice insiste sur la précision des gestes et des ingrédients pour garantir un résultat optimal.

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Recettes détaillées et astuces de chef

Le livre propose six recettes phares, dont la brioche de Saint-Genix, les financiers du five o'clock tea, un gâteau d'anniversaire tout chocolat, un flan revisité, une tarte au citron et une pâte sucrée. Chaque recette est accompagnée d'astuces précises comme l'utilisation du sucre glace pour une pâte plus fondante. Les indicateurs de préparation indiquent souvent une veille au frais et un temps de cuisson de 30 minutes pour la brioche.

Techniques de préparation spécifiques

Pour la tarte au citron, il faut mélanger beurre pommade, sucre glace et zeste, puis incorporer les amandes en poudre. La cuisson se fait à 150-155 °C pendant 20 à 25 minutes avec des billes de cuisson. La crème au citron est préparée au bain-marie et refroidie immédiatement dans l'eau glacée pour stopper la cuisson. Pour les financiers, le beurre noisette doit être filtré et la cuisson dure 18 minutes à température décroissante.

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Impact sur la pâtisserie amateur

Cet ouvrage s'adresse aux amateurs souhaitant améliorer leur technique de pâtisserie. Les conseils de Mercotte permettent de réussir des recettes traditionnelles avec une touche moderne. La publication met en valeur l'héritage culinaire français tout en restant accessible. Elle encourage les amateurs à cuisiner avec des ingrédients de qualité et des techniques maîtrisées.

Disponibilité et détails de l'ouvrage

Le livre Les pâtisseries préférées de Mercotte est disponible chez les libraires et sur les plateformes en ligne. Il contient des instructions détaillées pour chaque étape de la préparation. L'éditeur Larousse accompagne cette publication pour en assurer la diffusion. Le livre reste une référence pour les passionnés de pâtisserie en France.