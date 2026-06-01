Mercato : Olivier Létang s'exprime sur les dossiers chauds du LOSC et l'After Foot fête ses 20 ans

Le directeur sportif du LOSC Olivier Létang fait le point sur les transferts, notamment les départs de Giroud et Bouaddi, l'arrivée de Davide Ancelotti et le bilan de son action. L'After Foot célèbre ses 20 ans avec une programmation spéciale et une tournée.

Le LOSC et son directeur sportif Olivier Létang se sont exprimés sur plusieurs dossiers chauds du mercato estival. Concernant le départ de Bruno Genesio , Létang a revendiqué son bilan et a affirmé avoir traité les dossiers Giroud et Bouaddi.

Il a également évoqué l'arrivée de Davide Ancelotti et les réserves exprimées par Maxime Chanot et Flo Gautreau. Par ailleurs, Daniel Riolo a estimé que le départ de Pierre Sage était de plus en plus probable. Antoine Kombouare, quant à lui, reste incertain quant à son avenir au Paris FC.

L'émission L'After Foot, qui fête ses 20 ans, poursuit sa tournée et accueille régulièrement des invités prestigieux comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen ou Lionel Charbonnier, notamment lors des soirées de Coupes d'Europe. Carine Galli fait son retour et anime les vendredis et samedis. La programmation inclut également Génération After de 20h à 22h avec Nicolas Jamain et une équipe de chroniqueurs, ainsi que l'After Live les soirs de match.

La tournée des 20 ans s'est arrêtée à Valenciennes. En parallèle, Maxime Chanot a organisé un concours pour faire gagner un maillot du Los Angeles FC





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