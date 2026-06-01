Mercato du PSG : plusieurs postes à renforcer selon Luis Enrique et les experts

Après son sacre en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain s'apprête à un mercato estival actif. Si Lucas Chevalier, Marquinhos ou encore Bradley Barcola sont concernés par des incertitudes, plusieurs pistes sont évoquées par les consultants de L'After, entre gardiens, défenseurs et attaquants.

Après avoir remporté la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive avec un effectif quasiment inchangé, le Paris Saint-Germain devrait être beaucoup plus actif sur le marché des transferts cet été.

L'émission L'After a identifié plusieurs postes à renforcer, et Luis Enrique a lui-même validé la nécessité d'une régénération de l'équipe. Nous devons renouveler l'effectif car chacun a sa place, mais nous devons jouer pour ces places avec les nouveaux joueurs et résoudre les problèmes inhérents à une équipe comme le Paris Saint-Germain, a déclaré l'entraîneur espagnol auprès d'un média américain.

Ceci représente un changement de stratégie notable, car l'été dernier Enrique s'était contenté de deux retouches only avec les recrutements de Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi. Le gardien Lucas Chevalier, recruté pour 40 millions d'euros afin de remplacer Gianluigi Donnarumma, poussé vers la sortie, n'a pas convaincu et a même perdu sa place de titulaire depuis la fin janvier, laissant Matvey Safonov terminer la saison comme numéro un.

Ce dossier sera l'un des plus brûlants du PSG cet été : Chevalier va-t-il retrouver son statut ou tenter de se relancer ailleurs ? Paris va-t-il se mettre en quête d'un nouveau gardien ? On peut dire que Safonov a fait le job, mais quand Luis Enrique voulait changer Donnarumma, c'était pour aller au-dessus, rappelle Florent Gautreau. Il a raté son coup avec Chevalier.

Même si Safonov a fait une très bonne saison, ce n'est pas le top gardien qu'un club doit avoir en Ligue des champions. Si tu es dans la même logique, la question du gardien va se poser à nouveau. Walid Acherchour ne partage pas forcément cet avis. Je suis persuadé que Chevalier, ce n'est pas terminé pour Luis Enrique.

Je regarde même Renato Marin qui a fait des très bons matchs en fin de saison, je lui vois de grosses qualités et je suis persuadé qu'il voit trois gardiens jeunes, dynamiques, forts qui sont plutôt homogènes et si tu n'as pas mieux sur le marché, je ne vois pas pourquoi tu irais chercher sur le marché. Il ne sera pas simple pour les nouveaux joueurs d'intégrer ce PSG et de bousculer la hiérarchie établie.

La question de l'avenir de Marquinhos, auréolé de sa deuxième étoile, se pose également. Le Brésilien, sous contrat jusqu'en 2028, a affiché un excellent niveau et a repoussé la concurrence de Zabarnyi, censé le déloger. Même s'il fait une excellente Ligue des champions, notamment sur les derniers matchs, la question de la vitesse et de sa succession se pose, estime Florent Gautreau.

Je ne dis pas qu'il faut arrêter avec lui, il devrait jouer et partager un peu plus de temps de jeu. Zabarnyi n'a pas suffisamment le niveau. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas recruter. Konaté est libre et le PSG doit forcément aller sur ce type de joueurs.

Convaincu par les grosses prestations de l'international brésilien lors des matchs couperet, Walid Acherchour l'imagine poursuivre encore plusieurs années à Paris. Je ne serais pas étonné si on me disait qu'il devienne un Thiago Silva qui continue jusqu'à 36 ans. L'avenir de l'attaquant Bradley Barcola, très courtisé en Europe, interroge également. Si Barcola doit bouger, il faut mettre de la concurrence, estime Florent Gautreau.

Je ne suis pas d'accord de prendre quelqu'un d'un peu costaud qui n'accepterait pas d'aller sur le banc. Si tu prends un cador, il doit être titulaire. Je verrais très bien Julian Alvarez comme cible du PSG. Walid Acherchour opte pour un autre profil.

Je suis plus Eli Kroupi que Julian Alvarez devant. Je reste persuadé qu'il se mettrait au diapason de l'équipe et du logiciel de Luis Enrique. Il y aurait beaucoup plus de pression pour un Julian Alvarez qui arriverait avec un autre statut. Il a totalement le profil de Luis Enrique, c'est le futur.

Si Barcola part, il y a Yan Diomandé, dynamiteur sur les côtés qui a montré de belles choses à la CAN et a pris son envol à Leipzig. Concernant le milieu de terrain, le PSG est déjà bien pourvu avec Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz, Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu, mais Walid Acherchour ajouterait bien un renfort.

Bouaddi peut être possibilité, lance-t-il alors que le jeune Lillois de 18 ans, qui sort d'une grosse saison, est dans les radars du PSG depuis plusieurs années. Le débat sur les transferts est donc vif parmi les observateurs, entre ceux qui prônent des recrues de haut niveau pour concurrencer immédiatement les titulaires et ceux qui préfèrent des profils adaptés au jeu de Luis Enrique, jeunes et prometteurs, qui pourront intégrer le groupe progressivement





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PSG Mercato Transferts Lucas Chevalier Marquinhos Barcola Julian Alvarez Eli Kroupi Luis Enrique Gardien Défense Attaque Ligue Des Champions

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Les anciens du PSG croient au collectif de Luis Enrique avant la finale face à ArsenalPSG-Arsenal, c'est dans un peu moins de 2h. Avant ce choc et cette deuxième finale de Ligue des champions consécutive pour les Parisiens, les anciens de la maison affichent leur confiance mais ne sous-estiment clairement pas les Gunners.

Read more »

Débrief du PSG : Luis Enrique, Zaïre-Emery, Mercato et les analyses de l'After FootL'After Foot revient sur les performances du PSG, les déclarations de Luis Enrique, le cas Warren Zaïre-Emery et les enjeux du mercato. Analyses, débats et comparaisons pour une soirée foot intense.

Read more »

Thierry Henry félicite Luis Enrique après la victoire du PSG en Ligue des championsLors de la finale de la Ligue des champions remportée par le PSG aux tirs au but face à Arsenal, Thierry Henry, présent en tant qu'ambassadeur des Gunners et consultant pour CBS Sports, a salué l'apport de Luis Enrique au football français. L'ancien attaquant a souligné la confiance en soi et l'assurance de l'équipe parisienne, rappelant les propos de l'entraîneur espagnol après le départ de Mbappé. Arsenal, dont Henry fut un leader des Invincibles, a vu son rêve de premier sacre en C1 s'envoler malgré l'ouverture du score de Kai Havertz. Le PSG décroche une deuxième étoile consécutive, une performance seulement réalisée au XXIe siècle par le Real Madrid.

Read more »

« Tontons », réathlétisateurs, data analysts : plongée dans l’armée invisible qui entoure Luis Enrique au PSGComme dans beaucoup de grands clubs, le technicien espagnol s’appuie sur un staff très large et étoffé, comptant 42 membres. S’y plonger est aussi une manière de revisiter l’histoire du PSG.

Read more »