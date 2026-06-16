Mercato de Vannes : le RCV construit déjà l'effectif pour le Top 14

Vannes, auteur d'une saison phénoménale en Pro D2, anticipe la montée en Top 14 avec un recrutement ambitieux. Le club a officialisé plusieurs arrivées de joueurs expérimentés et prolongé des cadres, tout en gérant des départs stratégiques. Focus sur les mouvements du mercato 2026-2027.

Le Rugby Club Vannes (RCV) a réalisé une saison historique en Pro D2 , flirtant avec la montée en Top 14 . Pour préparer l'avenir, le club breton a déjà activé les leviers du mercato 2026-2027 avec une stratégie offensive et ciblée.

L'objectif est clair : bâtir un effectif compétitif pour le plus haut niveau, que la montée soit acquise ou non cette saison. Les dirigeants vannetais ont ainsi officialisé plusieurs signatures et prolongations, tout en gérant les départs inévitables. Parmi les recrues phares, le pilier Ugo Boniface arrive de l'Union Bordeaux-Bègles (UBB) à 27 ans. Formé à l'UBB, il apporte une expérience solide du Top 14 et une polyvalence précieuse.

Son arrivée compense le départ de Mattéo Desjeux, qui a préféré rejoindre un club ambitieux de Pro D2 après avoir été un cadre du pack vannetais. Le RCV mise aussi sur la jeunesse avec la signature de Jean Cotarmanac'h (21 ans), un talenteux centre en provenance de Colomiers, et la prolongation du demi de mêlée Pierre Popelin, qui a révélé avoir traversé une période difficile avec des doutes sur sa carrière.

Popelin, 28 ans, est un joueur clé dans le système de jeu rapide prôné par l'entraîneur Jean-Noël Brosse. En revanche, le club a enregistré le départ de l'ailier Léo Debaës, qui s'est engagé avec un prometteur club de Pro D2. Cette perte est compensée par l'arrivée de l'ailier sud-africain Jandre Maritz, en provenance des Sharks, qui apporte de la puissance et de l'expérience internationale.

Le RCV a également renforcé sa troisième ligne avec la signature du flanker argentin Matías Moroni, un joueur rugueux et technique qui évoluait jusqu'alors en Super Rugby. Ces mouvements montrent une ambition décomplexée : Vannes veut frapper fort dès la saison prochaine, avec un mélange d'anciens du Top 14 et de talents émergents. La question est maintenant de savoir si cette reconstruction portera ses fruits.

Le club breton a su conserver son noyau dur, avec des joueurs comme le capitaine et deuxième ligne Cyril Vial, prolongé pour trois saisons supplémentaires. Le staff technique a également été consolidé avec l'arrivée d'un préparateur physique venu de Clermont. Les supporters peuvent être optimistes : Vannes semble avoir appris des erreurs passées et prépare l'avenir avec sérieux.

Reste à valider cette ambition sur le terrain, lors d'une saison 2026-2027 qui s'annonce décisive pour l'avenir du club dans l'élite du rugby français. En parallèle, le mercato en Pro D2 s'ouvrira officiellement le 1er juillet pour les mutations, avec des périodes spécifiques pour les clubs promus ou relégués. Vannes devra aussi gérer l'intégration rapide de ses nouvelles recrues et la cohésion d'un groupe remanié.

Les prochains mois seront cruciaux pour peaufiner les automatismes et arriver en pleine forme pour la reprise du championnat. Le RCV a déjà montré qu'il ne voulait pas simplement figurer en Top 14, mais bien y jouer un rôle de premier plan





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