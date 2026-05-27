Mercato : Anthony Gordon au Barça pour 80 M€, Genesio en pole à l'OM, Ancelotti au LOSC ?

Le marché des transferts s'emballe avec la possible arrivée d'Anthony Gordon au FC Barcelone, le départ annoncé de Pocognoli à Monaco, la piste Genesio pour l'OM et l'hypothèse Davide Ancelotti à Lille. Résumé des rumeurs chaudes.

Le mercato estival s'annonce déjà animé avec plusieurs dossiers chauds qui pourraient rebattre les cartes en Europe. Selon des sources proches du dossier, Anthony Gordon, l'ailier de Newcastle United, serait pressenti pour rejoindre le FC Barcelone contre un montant avoisinant les 80 millions d'euros.

Cette information, relayée par plusieurs médias catalans, a de quoi surprendre alors que le club blaugrana traverse des difficultés financières. Gordon, âgé de 23 ans, a réalisé une saison remarquable en Premier League, attirant l'attention de nombreux grands clubs européens. Son profil polyvalent et sa vitesse sur les ailes en feraient une recrue de choix pour renforcer l'attaque barcelonaise.

Toutefois, les dirigeants catalans devront trouver des solutions pour respecter le fair-play financier avant de finaliser une telle opération. Du côté de la Ligue 1, l'AS Monaco pourrait enregistrer un départ majeur avec celui de son entraîneur, Patrick Pocognoli, qui serait proche de la sortie. Les mauvais résultats en fin de saison et des tensions avec la direction auraient précipité cette décision. Dans le même temps, l'Olympique de Marseille s'active pour trouver un nouveau technicien.

Fabrice, consultant proche du club, confirme que Bruno Genesio est la piste prioritaire du duo Richard/Lorenzi pour prendre les rênes de l'équipe. Jean-Louis, un autre chroniqueur, explique pourquoi il préférerait voir Genesio à Marseille plutôt qu'ailleurs, mettant en avant sa connaissance du championnat et sa capacité à gérer un vestiaire complexe. Cette nomination pourrait être officialisée dans les prochains jours.

En parallèle, le LOSC Lille étudie une option intrigante : le pari Davide Ancelotti, fils du célèbre Carlo Ancelotti, pourrait être tenté par le club nordiste. Daniel Riolo se dit intrigué par cette possibilité, estimant que cela représenterait un choix risqué mais potentiellement payant pour les Dogues.

Par ailleurs, d'autres sports ont également animé l'actualité : le PSG a été sacré champion de France de handball, Alexander Zverev s'est montré expéditif en night session à Roland-Garros, et Jean-Philippe Mateta a marqué en finale de la Conference League avec Crystal Palace. Autant de nouvelles qui alimentent les débats passionnés des supporters





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