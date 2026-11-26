La Mer de Sable accueille 360 000 visiteurs en 2026. Malgré une baisse de fréquentation, la satisfaction progresse. Le parc prépare une saison 2027 riche en innovations.

La Mer de Sable a officiellement clôturé sa saison 2026 avec un bilan nuancé mais globalement positif. Le parc d'attractions du sud de l'Oise a accueilli 360 000 visiteurs cette année. Ce chiffre marque une légère diminution par rapport à l'année précédente qui comptait environ 400 000 entrées.

Baisse de fréquentation contextuelle

Cette réduction du nombre de visiteurs ne doit pas masquer les dynamiques plus larges du secteur. La saison estivale 2026 a été perturbée par des épisodes de fortes chaleurs. Ces conditions météorologiques extrêmes ont naturellement découragé les déplacements pour des activités de plein air.

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Parallèlement, les ménages ont fait face à une hausse significative des coûts de déplacement. Cette pression économique a directement impacté la décision des familles de se rendre dans les parcs à thème distants. Les trajets en voiture étant devenus plus onéreux, certains foyers ont privilégié des sorties plus locales.

Positionnement concurrentiel du Parc Astérix

Le marché des loisirs familiaux a également connu une concurrence accrue. L'année 2026 a vu le Parc Astérix mettre en avant un programme hivernal dense. Une patinoire, des illuminations et des feux d'artifice y étaient proposés pour attirer les touristes.

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Ces événements ont capté une partie de la demande qui aurait pu se diriger vers d'autres destinations comme la Mer de Sable. Jérôme Drouet, directeur de la Mer de Sable, a noté que cette tendance affectait particulièrement les familles avec de jeunes enfants. Ces dernières recherchent souvent des expériences pratiques et accessibles.

Satisfaction et dépenses en hausse

Malgré le volume de visiteurs, les indicateurs de qualité se sont améliorés. La dépense moyenne par visiteur a progressé de 2,1 %. Les clients ont davantage consommé sur place durant leur séjour.

La satisfaction globale du public a également augmenté. La moyenne est passée de 8/10 en 2025 à 8,10/10 en 2026. Cette progression reflète une meilleure expérience client et une adéquation accrue avec les attentes.

Les visiteurs profitent également davantage des attractions. Leur nombre moyen a progressé de 27 % par rapport à l'année précédente. Cette tendance démontre un engagement plus fort avec l'offre proposée par le parc.

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Événements et perspectives 2027

Le parc a également organisé la première édition de la Fête de l'Automne. Cet événement mettait à l'honneur la nature et les producteurs locaux. Une brocante solidaire inédite a également complété cette offre saisonnière.

La préparation de la saison 2027 est déjà en cours. Une nouvelle attraction baptisée Légendaire Attaque du Train sera inaugurée. Cette expérience promet d'être encore plus spectaculaire et immersive pour les futurs visiteurs.

La réouverture du parc est fixée au 3 avril prochain. Cette date marquera le début d'une nouvelle phase pour la Mer de Sable. Les investissements réalisés visent à consolider la fidélisation des familles et à renforcer la compétitivité du site.