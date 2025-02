Menaces israéliennes et un cessez-le-feu fragile à Gaza

Le ministre de la Défense israélien menace d'une nouvelle guerre à Gaza si le Hamas ne libère pas les otages d'ici samedi. Un cessez-le-feu fragile, en vigueur depuis le 19 janvier, semble s'effriter sous la pression des menaces israéliennes et américaines.

La rhétorique israélienne se durcit de plus en plus. Le ministre de la Défense israélien a lancé une menace ce mercredi 12 février, promettant un retour à la guerre si le Hamas ne libère pas les otages capturés en Israël et retenus dans la bande de Gaza avant samedi. « Si le Hamas ne relâche pas les otages israéliens d'ici samedi, les portes de l'enfer s'ouvriront, comme l'a promis le président américain », a déclaré Israël Katz à l'issue d'une rencontre avec l'armée.

« La nouvelle guerre de Gaza sera d'une intensité différente de celle qui a précédé le cessez-le-feu, elle permettra également de donner corps au projet du président américain Trump pour Gaza », a-t-il ajouté. Il faisait référence au projet de Donald Trump visant à placer la bande de Gaza sous contrôle américain et à déplacer sa population palestinienne en Egypte et en Jordanie. L'armée israélienne se dit « prête pour la reprise de la guerre à Gaza ». Un cessez-le-feu fragile, en vigueur depuis le 19 janvier entre le Hamas et Israël, semblait s'écrouler mercredi. Le mouvement palestinien a affirmé qu'il ne céderait pas aux menaces d'Israël et des États-Unis. Des médiateurs au Qatar et en Egypte tentaient de sauver l'accord de cessez-le-feu, a indiqué à l'AFP une source palestinienne ainsi qu'un diplomate au fait des négociations, tandis que le Hamas annonçait que son principal négociateur se trouvait au Caire. Principal allié d'Israël, Donald Trump a promis cette semaine « l'enfer » au Hamas s'il ne relâchait pas « tous les otages » retenus à Gaza avant samedi « à 12 heures ». « Si le Hamas ne libère pas nos otages d'ici samedi midi, le cessez-le-feu prendra fin » et l'armée « reprendra des combats intenses jusqu'à ce que le Hamas soit définitivement battu », a ensuite averti mardi le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Dans une déclaration vidéo ce mercredi, le ministre de la Défense israélien a déclaré avoir mené des consultations avec le centre de commandement des opérations de l'armée afin de « s'assurer que l'armée est pleinement préparée pour la reprise de la guerre à Gaza ». « Si le Hamas interrompt la libération des otages, alors il n'y a plus d'accord, et il y aura la guerre », a-t-il dit.





