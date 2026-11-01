Menaces de déremboursement des cures thermales : rigueur scientifique et enjeux économiques

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale prévoit un déremboursement partiel. Grégory Ninot plaide pour une évaluation scientifique rigoureuse des cures thermales.

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale prévoit un déremboursement partiel des cures thermales. Cette mesure entraînera un transfert de 200 millions d'euros de charges de l'Assurance maladie vers les complémentaires santé. L' Occitanie, première région thermale de France, se montre particulièrement virulente contre cette perspective. Cette annonce a déclenché une vive réaction au sein du secteur.

Exigence de protocoles scientifiques rigoureux

Grégory Ninot, professeur à l'université de Montpellier, préside la Non-pharmacological intervention society. Il s'attache activement à l'évaluation des interventions non-médicamenteuses. Selon lui, il a fallu sortir de l'idée d'une eau magique. Cette prise de position intervient alors que le secteur doit justifier l'utilité réelle de ses traitements face aux exigences budgétaires.

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Deux cures thermales sont actuellement validées dans le Guide, notamment contre la fibromyalgie et l'arthrose du genou. Cela ne signifie pas pour autant que les autres sont inefficaces. Le secteur a compris qu'il fallait un protocole pour une prise en charge précise. Il ne suffit plus d'affirmer que cela fait du bien pour l'Assurance maladie.

Les acteurs du secteur ont réalisé l'urgence de structurer leurs démarches thérapeutiques. Cela ne suffit plus pour obtenir un remboursement ou maintenir les financements existants. Si on appliquait cette nouvelle grille de lecture, plus de prises en charge pourraient être référencées. À l'époque, des limites méthodologiques importantes avaient été identifiées par les experts.

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Prise de conscience institutionnelle et historique

Les choses semblent en train de bouger dans le monde du thermalisme. Lors du congrès du 8 octobre dernier à Paris, une intervention majeure a eu lieu. Dr Olivier Dubois, directeur des thermes de Saujon, a pris la parole sur le thermalisme et la psychiatrie. On a pu mesurer la prise de conscience sur la nécessité de protocoliser le soin.

En France, l'hydrologie est un département de la médecine depuis longtemps. Cela remonte à la création de l'Académie royale de médecine en 1820. Les bains font partie intégrante de l'histoire de notre médecine. Encore aujourd'hui, l'Académie de médecine dispose d'une commission dédiée spécifiquement au thermalisme.

La problématique du remboursement a le mérite d'obliger à plus de rigueur. Le thermalisme a vécu sur ses acquis pendant des décennies. Il est devenu un énorme écosystème très complexe. Maintenant, il est sur la sellette sous la pression de l'Assurance maladie. Les choses se font un peu à l'envers, selon certains observateurs.

Avenir de la prévention et mobilisation

On ne part pas de zéro dans cette transformation du secteur. Il s'y passe beaucoup de choses positives et très intéressantes. Cela se fait dans la perspective de la prévention de santé publique. On peut en faire quelque chose de bien pour les patients et les institutions.

Ce mouvement de fond vise à moderniser la prise en charge des patients. La rigueur scientifique devient le nouveau socle de légitimité. Chaque année, toute la filière doit se mobiliser pour réussir cette transition. Des élus aux curistes, tous sont concernés par cette évolution majeure.

Des craintes économiques majeures sont exprimées par les acteurs locaux. Loïc Linares, président de Sète Agglo, a également alerté sur les dangers. Le sénateur de l'Hérault Hussein Bourgi redoute un coup fatal. La colère des premiers thermes, comme à Balaruc-les-Bains, témoigne de l'enjeu vital.

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La transformation du thermalisme est en cours et semble irréversible. Elle impose une adaptation profonde des pratiques professionnelles. L'évaluation des interventions non-médicamenteuses doit devenir la norme. Cela garantira la pérennité des établissements thermiques en France.

Le transfert de 200 millions d'euros pèse sur tout l'écosystème. Les complémentaires santé devront absorber une part croissante des coûts. Cette situation contraint les professionnels à prouver l'efficacité de leurs soins. La science et la rigueur méthodologique sont les seules réponses possibles.

L'Occitanie reste le moteur principal de cette dynamique en France. La région concentre une part importante des ressources thermales nationales. Sa réaction contre le déremboursement reflète une inquiétude générale. L'avenir du secteur dépend de cette capacité à prouver sa valeur ajoutée.

La consultation des experts comme Grégory Ninot est cruciale. Leur expertise apporte un regard objectif sur les progrès réalisés. La sortie du mythe de l'eau magique est une étape nécessaire. Elle ouvre la voie à une médecine thermale plus moderne et crédible.

Les perspectives d'avenir restent incertaines mais porteuses d'espoir. La mobilisation de tous les acteurs est essentielle pour survivre. La prévention et la prise en charge rigoureuse sont les clés du succès. Le thermalisme français doit se réinventer pour continuer à exister.