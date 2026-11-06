Menaces à la bombe : onze vols ciblés vendredi à Prague et Sofia

Des alertes à la bombe ont touché onze vols en République tchèque et en Bulgarie le 6 novembre, sans incident grave, dans une série d'attaques hybrides en Europe.

Une nouvelle vague de fausses alertes à la bombe a perturbé le trafic aérien européen le vendredi 6 novembre, touchant spécifiquement des vols en République tchèque et en Bulgarie. Cette nouvelle série s'ajoute aux dizaines d'incidents similaires qui avaient déjà déstabilisé le transport aérien dans la région depuis le début de la semaine. Les autorités ont confirmé que tous les appareils concernés ont pu atterrir en toute sécurité, sans qu'aucun engin explosif ne soit découvert.

Itinéraires Cibles Affectés A Prague Et Sofia

Les menaces ont ciblé un réseau précis de trajets aériens internationaux reliant plusieurs pays européens. Une porte-parole de l'aéroport de Prague a détaillé que les vols arrivant au Tchèque provenaient du Danemark, de Grande-Bretagne et de deux destinations en Espagne. Les vols au départ de Prague étaient quant à eux dirigés vers les Pays-Bas, Chypre, la Roumanie, l'Italie et la Grande-Bretagne.

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En Bulgarie, la situation suivait une dynamique similaire avec l'intervention du ministère bulgare des Transports. Un autre porte-parole a indiqué que des alertes avaient été reçues pour deux vols à destination de Sofia, ces derniers vendredi en provenance de l'aéroport de Londres Stansted et de Bruxelles. Ces deux appareils ont effectué leur atterrissage sans aucun incident majeur.

Origines Des Menaces Et Acteurs Suspects

Le fonctionnement de la plateforme aéroportuaire de Prague est resté normal et fluide malgré ces perturbations. Les nouvelles menaces indiquaient la pose d'engins explosifs dans un nombre plus élevé d'avions que lors des précédentes alertes de la semaine. Les autorités enquêtent sur l'origine de ces communications, qui semblent être des attaques hybrides coordonnées.

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Aucune revendication officielle n'a été faite pour l'ensemble de ces vols, mais des textes adressés aux aéroports de Rome et de Sofia mentionnaient des " combattants de l'État masculin ". Cette appellation semble renvoyer au nom d'un mouvement nationaliste russe, bien que les enquêteurs n'aient pas pu vérifier le lien direct avec les auteurs des menaces ce jour-là.

Impact Du Contexte Européen Et Suites Avenir

Cette situation s'inscrit dans un contexte de recrudescence d'attaques hybrides en Europe, où au moins vingt vols commerciaux avaient été visés le jeudi 5 novembre. Tous les appareils de cette première série, dont trois avaient été déroutés, avaient également atterri sans incident. Les fausses alertes se caractérisent souvent par la menace d'une explosion dans un délai précis, comme soixante minutes après la réception du message.

La police tchèque avait déjà inspecté quatre avions jeudi, soulignant la rigueur des procédures de sécurité mises en place. La présence de la compagnie Ryanair dans les cibles, avec un vol à destination de Rome au départ de Lisbonne, montre l'étendue géographique du phénomène. Les voyageurs et les compagnies aériennes restent vigilants face à cette montée en puissance des perturbations électroniques et des communications malveillantes.