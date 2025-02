Menace de Retrait des Investissements Qatari au Coeur d'un Drame au PSG

La mise en examen de Nasser Al-Khelaïfi dans l'affaire Lagardère déclenche une vive réaction au Qatar. Les dirigeants qatariens menacent de retirer leurs investissements en France, notamment beIN Sports et le PSG. Jérôme Rothen analyse la situation et s'interroge sur l'avenir du club de football parisien.

Une information révélée par RMC Sport a suscité une vive réaction au Qatar : la mise en examen de Nasser Al-Khelaïfi dans l’affaire Lagardère. Très agacés, les dirigeants qatariens brandissent la menace de retirer leurs investissements en France, notamment beIN Sport s et le PSG . « Les Qatariens en ont assez de tous ces abus », déclare une source proche du gouvernement.

« Fausses poursuites judiciaires, chantage, critiques quotidiennes, blâme pour l’incompétence totale des autres, tous les problèmes en France sont de leur faute, chaque fois qu’ils essaient d’aider, c’est apparemment pour du ‘soft power’. C’est de l’abus pur et simple et tout le monde en a assez ». « Ils ne vont pas se retirer du PSG » : faut-il y voir un vrai danger ou un simple coup de pression des Qatariens ? Et faut-il s’inquiéter pour l’avenir du PSG ? Jérôme Rothen, dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC, réagit ainsi : « Qu’ils se retirent de tout serait une catastrophe. Maintenant, ce n’est pas le cas. Ce n’est pas dans leur logique ». Il poursuit : « Le désinvestissement en France des Qatariens a lieu depuis pas mal de mois. Ils ont vendu 12% des parts du PSG aux Américains (le PSG a annoncé en décembre 2023 l’entrée dans son capital du fonds d’investissement américain Arctos Partners). Mais ils gardent un grand pouvoir et n’ont aucune envie de se retirer du PSG, même s’ils ont cédé 12% aux Américains. Ce serait une catastrophe qu’ils se retirent mais ils ne vont pas se retirer du PSG. » Jérôme Rothen conclut : « Je reste persuadé qu’ils sont encore là pour de très nombreuses années pour le PSG, pour essayer de gagner la plus belle des compétitions ».





RMCsport / 🏆 63. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

QATAR INVESTISSEMENTS PSG Bein SPORTS NASSER AL-KHELAÏFI AFFAIRE LAGARDERE JÉRÔME ROTHEN

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Cinéma français: menace de déclin des investissements avec l'éventuel retrait de Canal+Le groupe Canal+, principal financeur du cinéma français, pourrait réduire ses investissements, menaçant ainsi le financement du secteur. Disney+ a obtenu un meilleur accord de diffusion, tandis que Canal+ s'inquiète de la dépendance du cinéma à ses financements.

Lire la suite »

Canal+ menace de réduire ses investissements dans le cinéma françaisLe groupe Canal+, premier financeur du cinéma français, menace de réduire ses investissements annuels de 220 millions d’euros si un accord à venir entre Disney+ et le secteur sur le délai de diffusion des films est conclu. Maxime Saada, président du groupe, a déclaré que l'offre actuelle de 220 millions d'euros n'est plus valable et qu'il est prêt à diminuer cet investissement si Disney+ obtient un accès précoce aux films.

Lire la suite »

PSG / City : quelle place dans l'histoire européenne du PSG ?Autour de Philippe Sanfourche, retrouvez Dominique Sévérac, Gilles Verdez et Giovanni Castaldi pour 1h30 de débat.

Lire la suite »

Donnarumma : 'J'ai envie de prolonger au PSG parce qu'ici c'est ma maison'Foot/PSG: Donnarumma a envie de 'rester' et de 'prolonger' au PSG

Lire la suite »

PSG - Monaco : Dembélé au sommet, un succès sans fausse note pour le nouveau PSGOusmane Dembélé a de nouveau brillé avec un doublé face à Monaco, propulsant le PSG à une victoire écrasante (4-1). Vitinha, avec un coup franc audacieux, a ouvert le score avant que l'équipe ne prenne le contrôle du match grâce à des buts de Dembélé et Kvaratskhelia. Luis Enrique a démontré sa maîtrise tactique avec des changements clés et une stratégie efficace.

Lire la suite »

Revivez le choc PSG-Monaco à J-4 de PSG-BrestEcoutez RTL Foot avec Éric Silvestro du 07 février 2025.

Lire la suite »