Menace de fermeture d'une classe à l'école de la Pause à Castres : les parents mobilisés

Les parents de l'école de la Pause à Castres sont en lutte contre la menace de fermeture d'une classe, qui pèserait lourdement sur les élèves Ulis et l'ensemble de la communauté scolaire.

Jeudi après-midi, l'heure de récupérer leurs enfants a été marquée par une profonde inquiétude pour les parents de l' école de la Pause à Castres . L'annonce récente de la refonte de la carte scolaire a fait planer la menace de fermeture d'une classe dans ce petit établissement de Lameilhé. Mobilisés face à cette perspective, les 10 représentants de parents d'élèves ont lancé une pétition pour exercer une pression sur le rectorat et inciter à un changement de décision.

La pétition, déjà signée par près de 200 personnes en ligne, témoigne de la mobilisation de la communauté scolaire. Au cœur de l'inquiétude, se trouvent les élèves en situation de handicap inscrits dans le dispositif Ulis (Unité locale pour l'inclusion scolaire). Tania Barthe, maman de 4 enfants, dont une fille en CM1 inscrite dans le dispositif Ulis, témoigne de son angoisse : « Dès que nous avons appris la nouvelle, j'ai tenté de prendre rendez-vous avec l'inspectrice académique, mais je n'ai toujours pas de réponse. » Si une classe devait fermer, les 12 élèves Ulis seraient répartiss dans les 8 classes restantes, ce qui risquerait de compromettre leur prise en charge et leur développement. « Ces élèves, ainsi que ceux bénéficiant d'une aide humaine (AESH), n'auraient plus l'attention nécessaire de leur enseignant dans des classes surchargées, sans compter l'impact sur les autres élèves », souligne la maman, entourée de deux autres parents concernés, Yann Cluzeau et Tiffany Messaoudi. Actuellement, ces élèves partagent leur temps entre leur classe de niveau et une autre, où ils travaillent à leur rythme. « Les 9 classes actuelles permettent d'accueillir tous les élèves dans de bonnes conditions. Profitons-en pour accueillir de nouveaux enfants Ulis ! », lance Yann. L'école a déjà connu une situation similaire dans le passé, avec une ouverture puis fermeture de classe à la dernière minute. Cette expérience a laissé une trace indélébile, et les parents sont déterminés à éviter de revivre un tel scénario. « Nous avons subi une ouverture de classe, qui sur la rentrée suivante a été fermée, pour réouvrir sur la rentrée d'après. Celles-ci se sont faites au dernier moment le jour de la rentrée : une vraie désorganisation pour l'équipe éducative qui a dû répondre rapidement sur la première semaine en modifiant les effectifs des classes », rappellent les parents. Une action est prévue dans les prochains jours pour soutenir la pétition et exposer les dangers d'une telle fermeture. « Cette fermeture aurait des conséquences graves et immédiates : perte d'enseignant, surcharge des classes et dégradation des conditions d'apprentissage. Cette situation est alarmante et inacceptable », affirment les parents dans leurs démarches. Ils concluent en appelant à l'écoute et à la prise de conscience : « Dans un contexte où l'égalité des chances est un enjeu central, nous devons nous battre pour préserver nos classes et soutenir nos éducateurs. On espère être entendu. Il y a des écoles à Castres, dans la même configuration que la nôtre, qui n'ont pas de dispositif Ulis et qui ne sont pas concernées ». L'équipe pédagogique partage les inquiétudes des parents et se montre réticente face à cette éventuelle modification. La bataille pour la sauvegarde de la classe est lancée.





ladepeche31 / 🏆 17. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

ÉCOLE CASTRES PARENTS MOBILISATION CLASSE FERMETURE ULIS ÉGALITÉ DES CHANCES RÉCTORAT PÉTITON

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

'Castres attire par sa stabilité' : Comment le Castres Olympique parvient à séduire des partenaires d’envergurC’est enfoncer une porte ouverte que de l’écrire : le modèle économique des clubs de rugby professionnels repose en très grande partie sur le sponsoring. Et si réunir des partenaires locaux est essentiel, l’économie d’un club exige aussi des partenaires nationaux capables d’apporter des sommes considérables.

Lire la suite »

Cavaliers dominent les Hawks, Lakers écrasent les Wizards et les Grizzlies stoppent les RocketsLes Cavaliers ont dominé les Hawks avec un score de 137-115, tandis que les Lakers ont facilement battu les Wizards. Les Grizzlies ont remporté un match serré contre les Rockets.

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le...

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le recyclage.'Au lieu de casser une bo...

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l’environnement et moins consommateur d’énergie que le recyclage.

Lire la suite »

À Paris, les plaintes se multiplient contre les terrasses : voici les arrondissements les plus touchésDans un rapport publié le 28 janvier 2025, la Chambre régionale des comptes pointe les effets néfastes engendrés par l'inflation de terrasses à Paris après la crise sanitaire.

Lire la suite »