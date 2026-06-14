Mémorial : un jeu de société créé par des élèves pour découvrir l'histoire du Val de Somme

Des élèves du Val de Somme ont réalisé un jeu de société collaboratif, Mémorial, qui invite à replacer 77 événements historiques sur une ligne du temps. Un projet éducatif et patrimonial porté par l'Office de tourisme.

Dans le cadre de l'opération des Ambassadeurs Juniors du Tourisme, des élèves du territoire du Val de Somme ont conçu un jeu de société original intitulé Mémorial .

Ce jeu propose aux joueurs de replacer sur une ligne du temps les grands événements qui ont marqué l'histoire locale. À travers 77 cartes, chaque participant est invité à tester ses connaissances tout en découvrant des faits historiques parfois méconnus. Le projet a été mené en collaboration avec l'Office de tourisme du Val de Somme, qui accompagne chaque année les jeunes dans cette démarche de découverte et de valorisation de leur patrimoine.

Les cartes ont été entièrement rédigées par les élèves eux-mêmes, sous la supervision de leurs enseignants et des animateurs de l'Office de tourisme. Chaque carte représente un événement clé, accompagné d'une description concise et d'une illustration. Le jeu se veut à la fois ludique et éducatif, permettant aux jeunes et aux moins jeunes de mieux comprendre l'histoire de leur région.

Mémorial est bien plus qu'un simple divertissement : c'est un outil de transmission de la mémoire locale et un témoignage du travail accompli par les jeunes générations. Disponible dès maintenant à la boutique de l'Office de tourisme du Val de Somme au prix de 15 euros, le jeu est accessible à tous. La Communauté de communes du Val de Somme a tenu à ne réaliser aucune marge sur ce projet, afin de favoriser la diffusion de ce travail collectif.

Ce geste souligne l'importance accordée à l'éducation patrimoniale et à l'engagement citoyen des jeunes. Mémorial pourrait bien devenir un outil pédagogique prisé dans les écoles et les familles de la région





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