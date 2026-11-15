Mémorial de Pengo Bossio Wangi Cergy Stop Racisme 2024

Bande de victimes marche blanche Cergy honorer Pengo Bossio Wangi victime attaque raciste Trappes 23 octobre 2024 Yvelines Val-d'Oise.

Une centaine de participants ont convergé vers le centre-ville de Cergy, situé dans le Val-d'Oise, pour rendre un hommage solennel à Pengo Bossio Wangi. Cette marche blanche s'est déroulée sous une pluie battante le dimanche, marquant une prise de position publique contre les violences communautaires. Les manifestants portaient des messages clairs demandant l'arrêt immédiat de la haine raciste et religieuse dans la société française.

Origines Attentat Trappes 23 Octobre

Cette commémoration fait écho aux événements tragiques survenus le 23 octobre à Trappes, dans les Yvelines. À cette date, Pengo Bossio Wangi, un jeune athlète français noir prometteur dans le domaine des arts martiaux mixtes, a été assassiné. L'auteur présumé, Kévin Tessier, a également blessé sept autres individus lors de cet assaut violent.

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La majorité des victimes supplémentaires étaient originaires d'Afrique ou du Maghreb. Cette cible sélective a été confirmée par l'agresseur lui-même lors de ses aveux. Il a explicitement reconnu avoir dirigé ses attaques contre des personnes d'origine musulmane, africaine ou nord-africaine.

Témoignages Familiaux et Impact Social

Un oncle de Pengo a organisé ce rassemblement pour porter la voix de son neveu défunt. Il a exprimé sa profonde déception face à la persistance des discriminations systémiques en 2024. Selon lui, devoir constamment prouver sa nationalité française par la couleur de peau ou la religion constitue une réalité intolérable.

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La peur reste omniprésente au sein de la famille paternelle de Cergy. Les proches indiquent craindre pour leur sécurité même en entrant chez eux ou en se rendant au travail. Cette psychose collective empêche les citoyens de vivre pleinement leur quotidien sans crainte de représailles racistes.

Appel au Vote et Justice

La famille interpelle directement les citoyens français sur leurs droits démocratiques. Elle encourage vivement l'inscription sur les listes électorales pour exercer une influence politique réelle. Le vote est présenté comme l'unique levier puissant pour contrer les discours haineux.

Cette stratégie vise à neutraliser les médias et certains acteurs politiques qui encouragent la division sociale. La tante de la victime, Ange-Laure, a insisté sur la nécessité absolue d'obtenir une justice exemplaire. Elle refuse que la mémoire de Pengo soit ensevelie par l'oubli ou l'inaction judiciaire depuis son inhumation.

Clôture Place Mairie Cergy

Le cortège s'est achevé sur la place de la mairie de Cergy, après avoir traversé le centre urbain. Le rassemblement s'est dispersé sur les paroles de la chanson Ma France à moi de l'artiste Diam's. Ce titre historique symbolise l'unité nationale et la lutte contre l'exclusion.

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Sarah Nierfex, résidente de Cergy depuis quarante ans, a partagé son ressenti. Cette retraitée et militante féministe se dit profondément affectée par l'atmosphère sociale actuelle. Elle constate une régression regrettable des progrès sociaux malgré les décennies d'existence dans la commune.