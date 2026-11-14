Mémorial Adjudant Montorio : Plaque dévoilée à Saint-Clair pour le soldat tué au Liban

La municipalité de Saint-Clair honore l'adjudant Florian Montorio, tué en mission de paix au Liban le 18 avril 2026. Dévoilement solennel de sa plaque lors des cérémonies du 11 Novembre.

La cérémonie commémorative de l'armistice du 11 novembre 1918 a pris une dimension profondément émouvante à Saint-Clair, dans le Tarn-et-Garonne, cette année. L'attention s'est focalisée sur l'adjudant Florian Montorio, un sapeur du 17e régiment du génie parachutiste de Montauban, tué en opération de paix au Liban le 18 avril 2026. En présence de sa famille et des autorités, une plaque dédiée à sa mémoire a été officiellement dévoilée sur la place du village, marquant un moment de grand recueillement pour l'ensemble de la communauté.

Les Détails de la Cérémonie Commémorative

La municipalité de Saint-Clair a placé cette journée sous le signe de la solennité en choisissant d'honorer l'un de ses habitants les plus illustres. Florian Montorio figure parmi les soldats qualifiés de "morts pour la France" en 2026, aux côtés des Poilus de 1914-1918 et des victimes civiles et militaires de tous les conflits lors des cérémonies du 11 Novembre. Cette association symbolique relie le sacrifice contemporain à l'histoire nationale la plus ancienne.

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L'émotion était palpable sur la place du village lors du dévoilement de la plaque à son nom. La cérémonie était animée par Daniel Pack, représentant de la Société nationale d'entraide des médaillés militaires (SNEMM), qui a joué le rôle de maître de cérémonie. Dans un geste symbolique fort, il a confié au jeune Timéo la lecture du message de l'Union française des associations de combattants (Ufac), soulignant la transmission intergénérationnelle du devoir de mémoire.

Les Discours et les Figures Autoritaires

Gérard Bongiovanni, maire de Saint-Clair, a repris la parole pour adresser un message poignant à l'assistance. Il a expliqué que lorsqu'un soldat tombe au service de son pays, toute la nation est en deuil, mais lorsqu'il est un enfant du village, toute la commune est touchée. Il a mis en avant le parcours d'un jeune homme profondément attaché aux valeurs de respect et de sens du devoir, ayant mis son courage au service de la paix.

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Le sous-préfet Renaud Lassince a également pris la parole devant une assistance nombreuse. Il a énuméré les noms des soldats français morts durant les opérations militaires de 2026, incluant explicitement celui de Florian Montorio. Cette lecture solennelle a rappelé l'étendue du sacrifice national et la reconnaissance officielle de l'État envers ceux qui ont perdu la vie en opération extérieure.

Le micro a ensuite été confié au lieutenant Jean, un compagnon d'armes du Saint-Clairois disparu. Il a résumé la carrière, les faits d'armes, l'engagement et le professionnalisme de son camarade. Ses paroles ont apporté un témoignage direct et intime sur la valeur militaire et humaine de l'adjudant Montorio, apportant une légitimité émotionnelle au discours officiel.

Impact Local et Prochaines Étapes

La présence était nombreuse et hétéroclite, reflétant l'ampleur du soutien apporté à la famille. On y comptait des représentants de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers du CIS des Deux-Rives, ainsi que des dirigeants associatifs locaux comme Denis Benjamin, président départemental de la SNEMM, et Didier Lherbier, président départemental de la fédération nationale André-Maginot. La participation du large public a démontré l'ancrage profond de cette histoire dans la vie locale.

La cérémonie a pris une forme concrète lorsque la dizaine de soldats du 17e RGP de Montauban, le maire et le sous-préfet ont déposé une gerbe au pied de la stèle. Une cinquantaine de membres de l'Amicale des élèves de Saint-Clair ont suivi cet exemple avec une rose, créant un spectacle visuel fort de solidarité et de respect. Ce geste marque une étape clé dans la réappropriation locale du souvenir national.

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L'adjudant Montorio sera promu à titre posthume, reconnaissant officiellement ses mérites et son service jusqu'à la mort. Il est mort au sud du Liban aux côtés de ses hommes, alors qu'ils œuvraient pour la paix avec la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (Finul) sous mandat des Nations Unies. Son histoire, déjà saluée par le drapeau du 17e RGP sous l'arc de Triomphe, reste un symbole fort de l'engagement français pour la paix dans le monde.