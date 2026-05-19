Memoirs of a Former Foot Player

The author shares his experiences as a former foot player, discussing his time playing in the DH league in Île-de-France, his admiration for players like Zidane, the current players' talent, and the changes in the game since his time. He also speaks about his career in the art world and how his involvement with football has shaped his life.

J'ai pratiqué le foot entre mes 7 ans et 20 ans. J'ai joué jusqu'à un niveau DH, en Île-de-France, à Marly-le-Roi. Et après, ce n'était pas une histoire de sérieux ou non, mais moi, je suis né en 1982, donc dans les années 1998-2000, Zidane avait fait quelques dégâts dans la tête des rebeus qui font des passements de jambes.

C'est une grosse région, l'Île-de-France. Et puis surtout à l'époque, ce n'était pas le même niveau qu'aujourd'hui. Maintenant, ils sont très jeunes, ils sont très bons, mais nous, à l'époque, il y avait un ancrage local très puissant. Je fais partie d'une génération où Stéphane Pédron, il est devenu professionnel à 27 ans.

Ensuite, j'ai commencé ma carrière artistique à Paris et je me suis installé à vouloir investir dans le foot. La première étape, c'était de prendre le Paris FC. J'avais fait pas mal de choses avec l'ancien président Ferracci, en essayant même à un moment de faire une proposition d'achat, mais qui était tombée à l'eau. Ensuite, j'ai travaillé avec un consortium qui a racheté l'AJ Auxerre en 2010, avant d'être vendu aux Chinois.

Oui, comme tous nos darons qui jouent au foot, qui aiment le foot, au bled. Mais surtout, à l'époque, Aziz Bouderbala et Krimo, ils jouaient au Matra Racing. Bouderbala habitait à côté de là où j'ai grandi, dans le 78, et il n'avait pas de famille marocaine pour l'aider à faire le ramadan. Vu que mon père était taxi, il a fini par le faire venir plusieurs fois à la maison pour le repas de rupture.

Moi, à l'époque, je faisais du judo parce que j'étais un garçon un peu grassouillet, et il m'a dit que celui qui m'a vraiment mis au foot, c'est Bouderbala. Ecoute, moi, je fais partie de la France de la méritocratie. Je n'étais pas en équipe A. Je ne vais pas te mentir, je n'avais pas un talent hors pair. Ma seule force, c'est que je suis gaucher.

Je suis gaucher et technique, mais j'ai franchi un cap. Sinon, je comprends tout à fait les déceptions de ne pas être convoqué en A chez les petits. Je préfère ça que l'inverse. Je préfère commencer en B petit et finir en A plus grand que l'inverse.

On a tous connu ça, ça forge un état d'esprit. Comme je dis souvent, le foot, c'était vraiment le troisième parent. Le côté confrérie, vestiaire, ça m'a beaucoup apporté dans ma vie personnelle. Ça t'apprend le collectif, ça t'apprend plein de choses.

C'est pour ça d'ailleurs que dans ma vie, je suis plus entouré par des gens qui jouent au foot que des gens qui faisaient un sport perso. Parce que c'est des codes. Absolument. Gaucher élégant, bon tireur de coups de pied arrêtés.

La question centrale, c'est : est-ce que tu préfères faire une passe ou marquer un but ? Ce n'est pas les mêmes émotions. Une fois que tu as vaincu ce truc de marquer plein de buts, tu as envie de... De faire kiffer les autres.

C'est plus stratégique de faire des passes que de marquer des buts. C'est une époque du foot où il n'y avait pas encore toute cette avec les statistiques, etc. Tu jouais, tu gagnais. Il y avait une compétition parce que quand même, en DH, c'était costaud et tout. Mais on prenait du plaisir.

Je me souviens avoir joué un match face à Selim Benachour, qui jouait à Clairefontaine... Je pensais que ça allait être une formalité. Il n'y avait pas encore cette médiatisation des jeunes talents comme aujourd'hui. De toi à moi, j’ai passé 15 minutes qui ont chamboulé ma carrière parce que c'était tellement incroyable.

Tu vois ce que je veux dire ? Je me suis dit que jamais je ne pourrais atteindre un tel niveau. Ça nécessitait beaucoup, beaucoup de sacrifices. C’est ce jour-là que j'ai compris qu'il fallait prendre le foot autrement





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