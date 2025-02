Melon de Cavaillon: L'IGP Enfin à portée de main?

L'obtention du label Indication géographique protégée (IGP) pour le melon de Cavaillon est une avancée importante pour la renommée et la protection de ce produit emblématique. Le processus de certification est en phase finale, mais il reste encore des étapes à franchir avant que le label ne soit officiellement accordé.

Le syndicat des maîtres melonniers espère une validation rapide de la Commission européenne, alors que le processus de certification est entré dans sa dernière phase. « On attend désormais l'inscription au Journal officiel... et enfin, le melon de Cavaillon aura son Indication géographique protégée ( IGP ) » a lancé ce lundi 3 février Gérard Daudet, le maire (LR) de Cavaillon, sur son compte Facebook, quelques instants après en avoir fait l’annonce lors du conseil municipal.

Une bonne nouvelle donc, mais l’annonce était peut-être un peu précipitée. Le syndicat des maîtres melonniers de Cavaillon, contacté par nos soins, affirme en effet qu’il est trop tôt pour confirmer cette information. Les démarches, lancées en 2017 pour obtenir le fameux label, sont entrées dans leur phase finale à la mi-janvier et peuvent durer de un à trois mois. La Commission européenne décidera alors si oui ou non, les melonniers cavares peuvent enfin apposer l’étiquette IGP sur leurs fruits. Cette certification permettra de réserver l’appellation « melon de Cavaillon » au niveau européen. Les produits, cultivés différemment des autres melons grâce à l’ensoleillement et au mistral, qui influent sur le développement du fruit, sont issus d’une zone géographique précise. Elle s’étend de l’ouest des Bouches-du-Rhône à une partie des Alpes-de-Haute-Provence, incluant l’intégralité du Vaucluse et une petite partie du Var. Le syndicat des maîtres melonniers a dû rédiger un cahier des charges très précis pour ce projet. Chaque exploitant membre ne pourra pas vendre ses fruits directement, mais devra obligatoirement passer par une station de conditionnement, notamment pour vérifier le taux de sucre des melons.





lamarsweb / 🏆 35. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Melon De Cavaillon Indication Géographique Protégée IGP Certification Agriculture Française

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le peintre autodidacte Ghislain Vacher expose ses 'turpitudes' à la MJC de CavaillonCet artiste touche-à-tout, qui s'adonne également à la musique, montre ses toiles au public pendant plusieurs semaines. Son exposition-vente vivifiante, nommée 'Les turpitudes de Ghislain', est à découvrir jusqu'au 28 février.

Lire la suite »

La délinquance liée au trafic de stupéfiants dans le viseur du maire de Cavaillon en 2025Gérard Daudet, en posture de tribun, à harangué les foules, jeudi 16 janvier, lors de ses vœux à la population. Parmi les nombreux projets annoncés, il souhaite endiguer le narcobanditisme qui sévit en ville.

Lire la suite »

La trottinette électrique la plus puissante passe enfin à prix cassé chez CdiscountGagnez du temps sur vos trajets du quotidien, en vous équipant d’une trottinette électrique Evercross EV85F. En soldes chez Cdiscount, cet accessoire de mobilité qui combine confort, praticité et sécurité est également touché par une offre à durée limitée, réservée aux membres Cdiscount à Volonté.

Lire la suite »

Il était temps : Windows 11 s’enrichit enfin d’un indicateur de pourcentage de batterieMicrosoft s'apprête à combler une lacune majeure de Windows 11 en introduisant un indicateur de pourcentage de batterie dans la barre des tâches. Il s’agit pourtant d’une fonctionnalité qui aurait dû être présente dès le lancement de l’OS.

Lire la suite »

Monfils est enfin devenu celui qu'il n'avait jamais étéGaël Monfils est venu à bout de Taylor Fritz samedi en quatre sets (3-6, 7-5, 7-6, 6-4) sur la Rod Laver Arena. Il a réussi là où il avait toujours calé.

Lire la suite »

Adidas Samba : Ces baskets stars voient enfin leur prix chuter à prix délirantVous rêvez de détenir un exemplaire de cette collection emblématique ? Vous êtes au bon endroit. A l’occasion des soldes, les Adidas Samba affichent un prix rarement vu ailleurs. Voici comment profiter de cette remise exclusive

Lire la suite »