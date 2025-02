Mélenchon : Rupture définitive avec le PS, Hollande le stratège du bloc central

Jean-Luc Mélenchon annonce la rupture définitive avec le Parti socialiste, qu'il qualifie d'alliance toxique. Il accuse le PS de vouloir profiter de lui et de mener une stratégie pour reconstruire un bloc politique central à gauche et au centre-droit en vue de l'élection présidentielle de 2027.

Jean-Luc Mélenchon souhaite tourner la page et affirme avoir pris une lourde décision sur un point : les socialistes n'ont jamais eu l'intention d'être des partenaires, ils voulaient simplement profiter de lui. Dans une interview publiée le dimanche 16 février dans La Tribune Dimanche, le chef de La France insoumise a entériné la rupture définitive avec le Parti socialiste (PS), qu'il qualifie d'alliance toxique.

\« On ne peut avoir pour alliés des gens qui ont pour activité principale de nous tirer dans le dos », estime-t-il. Il met notamment en lumière la récente séquence budgétaire, où les socialistes ont refusé de voter une motion de censure contre François Bayrou et le gouvernement. Mélenchon s'en prend également au premier secrétaire du PS, Olivier Faure, dont il juge les positions sur l'identité nationale dépassées. Mais c'est surtout François Hollande qu'il considère comme le véritable stratège du PS. «François Hollande a la main», affirme-t-il, en l'accusant de vouloir reconstruire un bloc politique central à gauche et au centre-droit, en vue de l'élection présidentielle de 2027. «François Hollande compte gagner aussi sans nous et contre nous », estime-t-il. \Dans cet entretien, Jean-Luc Mélenchon exige la démission de François Bayrou, qu'il accuse de mensonge dans l'affaire du pensionnat de Bétharram. Selon lui, le premier ministre mène une stratégie calculée pour devenir le candidat du «bloc central» en 2027, à l'image d'Emmanuel Macron en 2017. « Son but est le même que François Hollande et le PS : unir les centres gauche et droit pour se placer au second tour de 2027 », assure Mélenchon.





Le_Figaro

Jean-Luc Mélenchon La France Insoumise Parti Socialiste François Hollande Présidentielle 2027

France

