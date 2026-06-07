Mélenchon retourne le 'grand remplacement' contre l'extrême droite et appelle la gauche à l'unité

Lors d'un meeting à Saint-Denis, Jean-Luc Mélenchon a utilisé la rhétorique du 'grand remplacement' pour dénoncer les peurs identitaires, tout en appelant les partis de gauche à se rassembler derrière lui pour faire face au Rassemblement national au second tour des élections.

Jean-Luc Mélenchon a tenu un meeting à Saint-Denis ce dimanche, attirant 26 000 personnes selon son mouvement. Le candidat de La France insoumise a mis en scène une rhétorique bien rodée : s'approprier les slogans de l' extrême droite pour les retourner contre ses adversaires.

Il a ainsi repris l'expression 'grand remplacement', habituellement utilisée par le Rassemblement national, pour évoquer les évolutions sociologiques de la France.

'Nous ne renierons pas, mesdames et messieurs les fachos, les sacrifices et l'amour de nos grands-parents qui nous permettent d'être ici dans ce pays qu'ils ont tant contribué à bâtir', a-t-il lancé. Cette technique, déjà employée en janvier lors d'un discours à Toulouse, vise à désamorcer les peurs identitaires en les retournant contre ceux qui les instrumentalisent. Mélenchon a ensuite appelé les autres formations de gauche à le rejoindre pour faire barrage à l'extrême droite au second tour.

Il a concentré ses critiques sur Jordan Bardella et Marine Le Pen, tout en glissant des piques à ses concurrents de gauche, notamment Raphaël Glucksmann.

'La première force politique de la gauche et du changement, la voici', a-t-il affirmé, mettant la pression sur les écologistes et les communistes pour qu'ils rallient son camp. Il a également martelé que 'face à l'extrême droite, vous ne pourrez pas dire si malheur arrive, je ne savais pas'. Cette démonstration de force vise à asseoir sa position de leader de la gauche en vue des élections.

Le meeting a été marqué par une ambiance nationale, avec des drapeaux tricolores agités en masse. Mélenchon a tenté de projeter l'image d'un candidat capable de rassembler au-delà de son parti. Son discours a mêlé lyrisme patriotique et attaques frontales contre le RN. En utilisant le 'grand remplacement' à contre-emploi, il espère séduire les électeurs populaires tout en rassurant les classes moyennes.

Reste à savoir si cette stratégie portera ses fruits face à la machine électorale du Rassemblement national et aux divisions internes de la gauche. Le prochain rendez-vous est fixé à Aubervilliers, où Raphaël Glucksmann tiendra son premier rassemblement dans une semaine





LeHuffPost / 🏆 55. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mélenchon Grand Remplacement Extrême Droite Gauche Élections

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jean-Luc Mélenchon lance sa campagne présidentielle 2027 à Saint-Denis, Marseille reste un fief pour LFILe leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a donné le coup d'envoi de sa campagne pour l'élection présidentielle de 2027 lors d'un meeting à Saint-Denis. La ville de Marseille, où le parti est implanté depuis 2017, demeure une place forte, notamment auprès des jeunes électeurs. Le meeting s'inscrit dans une stratégie de reconquête après les élections européennes où la liste conduite par Raphaël Glucksmann, sans l' investiture de LFI, a remporté la première place à Marseille.

Read more »

Jean-Luc Mélenchon lance sa campagne à Saint-Denis, symbole de sa "Nouvelle France"Le candidat de La France insoumise a tenu son premier meeting de campagne à Saint-Denis, ville dirigée par un maire insoumis et incarnation de sa vision d'une France urbaine et métissée. Alors que les sondages le placent en bonne position, il profite des divisions de la gauche pour renforcer son avance.

Read more »

À Saint-Denis, Jean-Luc Mélenchon veut démontrer sa « force »Le candidat Insoumis lance sa campagne dimanche 7 juin à Saint-Denis, terre conquise par LFI aux municipales par Bally Bagayoko. La numéro un de LFI espère rassembler jusqu'à 30.000 personnes et démontrer qu'il incarnent la 'force' à gauche face à Raphaël Glucksmann.

Read more »

Jean-Luc Mélenchon lance sa campagne présidentielle 2027 avec un meeting en plein air à Saint-DenisLe candidat insoumis de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, lance officiellement sa course vers l'Élysée ce dimanche avec un meeting en plein air à Saint-Denis, où il réunit ses troupes et annonce officiellement son intention de se présenter à la présidentielle en 2027. Le rassemblement, prévu à 15 h 30, se déroulera en plein air, place Victor-Hugo, lieu symbolique de la Nouvelle France théorisée par le quadruple candidat à la présidentielle.

Read more »