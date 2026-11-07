Mélenchon Présidentielle 2027: Programme Santé, SMIC et Régulation IA

Jean-Luc Mélenchon, candidat LFI à la présidentielle 2027, dévoile son plan pour la santé publique, le pouvoir d'achat et la régulation de l'intelligence artificielle face aux défis existentiels.

Le candidat de La France Insoumise ( LFI) à l'élection présidentielle de 2027, Jean-Luc Mélenchon, a réitéré son ambition de transformer profondément le modèle social et sanitaire français lors d'une récente déclaration de campagne. Il a annoncé la création d'un pôle public du médicament et a promis d'instaurer le paiement intégral à 100 % par la Sécurité sociale, marquant une rupture nette avec le reste du paysage politique actuel.

Refonte de la Santé Publique et Accès aux Soins

Jean-Luc Mélenchon définit la santé comme une problématique centrale pour la survie même de l'espèce humaine, dénonçant l'aveuglement collectif face à cette réalité critique. Pour répondre à cette urgence, il propose de sortir le secteur pharmaceutique de la logique purement lucrative en créant un pôle public dédié. Cette structure aurait pour mission de maîtriser les coûts de production et de distribution des traitements.

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L'objectif affiché est la suppression des reste à charge pour les patients grâce au "100 % sécu". Cette mesure vise à garantir un accès universel aux soins sans barrière financière, considérant que la santé ne doit plus être soumise aux aléas du marché ou à la solvabilité individuelle des citoyens face à la maladie.

Pouvoir d'Achat et Défense du Code du Travail

Sur le front économique, le candidat LFI appelle à une intervention immédiate de l'État pour protéger le pouvoir d'achat des ménages. Il demande le blocage immédiat des prix des biens essentiels afin de stopper l'érosion de la valeur du travail. Parallèlement, il préconise une augmentation significative du Smic pour redonner du pouvoir de négociation aux salariés les plus précaires.

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Jean-Luc Mélenchon insiste sur l'indexation des salaires sur l'inflation comme un mécanisme de justice sociale indispensable. Cette proposition s'accompagne d'une critique virulente envers la gestion d'Emmanuel Macron, qui, selon lui, a abîmé le Code du travail dès les premières heures de son mandat, favorisant ainsi la précarisation des emplois et l'affaiblissement des acquis sociaux.

Enjeux Géopolitiques et Régulation de l'Intelligence Artificielle

Outre les enjeux nationaux, Jean-Luc Mélenchon place la régulation de l'intelligence artificielle au rang de défi existentiel nécessitant une coopération mondiale. Il plaide pour une action internationale stricte afin de contrôler le développement et l'usage de ces technologies émergentes qui bouleversent l'ordre économique et social.

Dans le domaine diplomatique, il se déclare prêt à agir frontalement en faveur des Palestiniens à Gaza et contre l'annexion progressive de la Cisjordanie s'il est élu. Il appelle également à remettre à l'ordre du jour le désarmement nucléaire de la planète, étape par étape et région par région, dans une optique de pacification des tensions géopolitiques globales.

Opposition Politique et Stratégie Électorale

Le leader de La France Insoumise cible directement Marine Le Pen et Jordan Bardella, les qualifiant des figures les plus hostiles aux droits sociaux en France. Il refuse toute forme de dilution de son programme, rejetant les conseils de modération pour apaiser les divisions politiques, et affirme vouloir se battre jusqu'à la dernière seconde pour gagner la présidentielle 2027.