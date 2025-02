Mélenchon : « Les socialistes n'ont jamais voulu être des partenaires »

Jean-Luc Mélenchon, à 73 ans, admet que la perspective d'une présidentielle anticipée s'éloigne et que le Nouveau Front populaire s'est effrité. Il critique vivement les socialistes et cible désormais le Premier ministre, François Bayrou, et promet une candidature Insoumise en 2027.

À 73 ans, Jean-Luc Mélenchon traverse une période difficile. La séquence budgétaire a mis fin à ce qui restait du Nouveau Front populaire. Entre Insoumis et socialistes, le lien semble rompu. Les premiers n'ont pas accepté que les seconds ne censurent pas le gouvernement de François Bayrou sur le budget. Le débat sur l'identité nationale, qu'Olivier Faure ne juge « pas tabou », a éloigné un peu plus encore les deux gauches.

« Je me suis lourdement trompé sur un point : les socialistes n'ont jamais eu l'intention d'être des partenaires », estime Jean-Luc Mélenchon dans notre journal. Celui qui rêvait de destituer Emmanuel Macron admet aussi que la perspective d'une présidentielle anticipée s'éloigne. D'ailleurs, ce n'est plus le chef de l'État qu'il a dans son viseur mais le Premier ministre. Non seulement il demande sa démission, s'appuyant sur l'affaire Notre-Dame de Bétharram, mais il traite aussi François Bayrou d'« opportuniste » ayant « le même but que François Hollande : unir les centres gauche et droit pour se placer au second tour de 2027 ». Face à eux, « il y aura une candidature Insoumise », promet-il. L'ancien député de Marseille a accordé cet entretien vendredi à La Tribune Dimanche dans un café parisien.





LaTribune / 🏆 11. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Mélenchon Insoumis Socialistes Présidentielle Bayrou

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Gilles-William Goldnadel : «Jean-Luc Mélenchon maudit les vieilles racines et bénit la culture des bourgeons»FIGAROVOX/CHRONIQUE - Dans son discours du 1er février dernier, Jean-Luc Mélenchon a appelé de ses vœux une «Nouvelle France» créolisée.

Lire la suite »

Identité nationale : « Le gouvernement cherche l’alliance avec l’extrême droite », assure Jean-Luc MélenchonLe patron de La France insoumise a répondu aux questions de « 20 Minutes » sur le débat autour de l’identité française lancé par le gouvernement. Il regrette également la « relation toxique » avec le PS dans le cadre du NFP

Lire la suite »

Intrusion et Vandalisme à la Maison de Jean-Luc MélenchonL'homme politique Jean-Luc Mélenchon a porté plainte après des dégradations dans sa maison de campagne. Des tags contenant des insultes raciales et homophobes ont été retrouvés sur les murs et à l'intérieur de la propriété. L'entourage de Mélenchon pense que l'intrusion est liée à la publication de photos de sa maison sur les réseaux sociaux, incitant potentiellement au squat.

Lire la suite »

Quand Jean-Luc Mélenchon dénonçait le «sectarisme» et appelait à l’union de la gaucheEn 2002, le ministre Mélenchon s’en prenait à l’extrême gauche qui brisait son camp. Il jugeait que, sans rassemblement, la gauche ne serai jamais au pouvoir.

Lire la suite »

Pour Jean-Luc Mélenchon, le PS 'capitule' : le Nouveau Front populaire est-il mort ?Après le choix du PS de faire cavalier seul en ne votant pas la motion de censure des Insoumis à l'encontre de François Bayrou, le NFP ne tient plus qu'à un fil.

Lire la suite »

Olivier Faure: « Jean-Luc Mélenchon N'est Pas le Chef du Nouveau Front Populaire »Dans un entretien accordé à La Dépêche, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, rejette l'idée que Jean-Luc Mélenchon soit le chef du Nouveau Front populaire. Il appelle à une politique de négociation plutôt que de menaces et d'invectives, tout en reconnaissant la liberté des Insoumis à prendre leurs propres positions. Faure salue la volonté des communistes et des écologistes de reprendre le dialogue avec le gouvernement sur le budget.

Lire la suite »