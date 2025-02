Mélenchon accuse les socialistes de trahison et de comédie

Jean-Luc Mélenchon, le leader de La France Insoumise, attaque violemment les socialistes après leur refus de censurer le gouvernement Bayrou. Il dénonce une «relation toxique» et accuse le PS de rompre le Nouveau Front Populaire (NFP).

La guerre a repris entre les Insoumis et les socialistes. Les premiers accusent les seconds de haute trahison après leur refus de censurer le gouvernement Bayrou, tandis que les lieutenants du parti à la rose refusent de laisser le mouvement Mélenchon iste régner en maître sur le Nouveau Front Populaire ( NFP ). «Ce n’est pas Jean-Luc Mélenchon qui dit qui appartient» au nouveau cartel des gauches, avait réagi début février le premier secrétaire du PS, Olivier Faure.

Peu importe si ses députés déposent une motion de censure spontanée, en réaction aux propos controversés de François Bayrou sur «le sentiment de submersion» migratoire, le leader LFI dénonce ce mercredi dans une interview au média 20 minutes la «relation toxique» qu’entretiennent les Insoumis avec leurs anciens partenaires. Et Jean-Luc Mélenchon de filer la métaphore amoureuse : «Au lieu d’amener plus d’union, plus d’intention de vote, plus d’affect en commun, ça amène sans cesse plus de disputes et d’amertume.» «Les gens voient leur comédie» Quant à l’initiative parlementaire des socialistes, il ironise sur une «motion de censure» qui est «un faux-semblant, de leur propre aveu, car le Rassemblement national ne votera pas une censure socialiste sur l’immigration». Une réponse à François Hollande, qui avait affirmé que le texte n’avait pas à terme vocation à faire tomber le gouvernement. Mais surtout que le PS ne devrait pas voter sa propre motion si le parti à la flamme décidait finalement de se joindre à eux, et donc de renverser le gouvernement. «C’est pire que tout (...) Ils croient que les gens ne voient pas leur comédie», grince Jean-Luc Mélenchon.Les socialistes ont beau marteler que leurs négociations avec le gouvernement ont été payantes, compte tenu des victoires obtenues dans le budget 2025, la pilule ne passe toujours pas côté LFI. «L’été dernier, ils acceptent notre alliance, mais à peine ont-ils les sièges, qu’ils se séparent de nous», cingle Jean-Luc Mélenchon, en référence à la répartition express des sièges entre les principales formations de gauche dans la foulée de la dissolution. Avant de décocher une nouvelle flèche contre la famille politique qu’il a quittée à la fin des années 2000 : «Ils ont laissé passer le pire budget depuis 25 ans. (...) En ne votant pas la censure, ils (les socialistes, NDLR) ont rompu le NFP.» «Devenus les supplétifs du gouvernement, ils ont donné une garantie de survie», insiste-t-il. Pis selon le troisième homme de la présidentielle de 2022, ce n’est pas le PS, mais bien les Insoumis qui «payent l’addition» de cette rupture dans l’opinion : «Sur le terrain, des gens nous disent “pourquoi vous les avez ramenés ? Ils ne tiennent pas parole. Qu’est-ce que vous faites avec eux”.





Le_Figaro / 🏆 15. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Mélenchon Insoumis Socialistes Nouveau Front Populaire NFP Guerre Politique Trahison Censure Gouvernement Bayrou

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Antisémitisme en France : 'Je suis atterré', dit Pierre-François Veil, pointant du doigt Jean-Luc MélenchonDans 'Focus Dimanche' sur RTL, fils de Simone Veil et président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, s'exprime 80 ans après la libération des camps de la mort.

Lire la suite »

Jean-Luc Mélenchon vante 'la nouvelle France' lors d'un meeting de soutien à Louis BoyardLe leader de la France insoumise a pris la parole à Villeneuve-Saint-Georges où se tient ce weekend une élection municipale partielle et à laquelle se présente le député Louis Boyard.

Lire la suite »

Jean-Luc Mélenchon : « Vive la nouvelle France ! »Lors des 'Rencontres nationales des quartiers populaires' à Toulouse, Jean-Luc Mélenchon a défendu avec passion l'idée d'une 'nouvelle France' multiculturelle et générationnelle, s'opposant ainsi aux visions nationalistes et conservatrices.

Lire la suite »

Jean-Luc Mélenchon intensifie ses menaces contre le PSJean-Luc Mélenchon prononce un discours lors d'un meeting, à Redon, le 9 décembre 2024.

Lire la suite »

Pour Jean-Luc Mélenchon, le PS 'capitule' : le Nouveau Front populaire est-il mort ?Après le choix du PS de faire cavalier seul en ne votant pas la motion de censure des Insoumis à l'encontre de François Bayrou, le NFP ne tient plus qu'à un fil.

Lire la suite »

Olivier Faure: « Jean-Luc Mélenchon N'est Pas le Chef du Nouveau Front Populaire »Dans un entretien accordé à La Dépêche, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, rejette l'idée que Jean-Luc Mélenchon soit le chef du Nouveau Front populaire. Il appelle à une politique de négociation plutôt que de menaces et d'invectives, tout en reconnaissant la liberté des Insoumis à prendre leurs propres positions. Faure salue la volonté des communistes et des écologistes de reprendre le dialogue avec le gouvernement sur le budget.

Lire la suite »