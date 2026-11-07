Mélenchon 2027 : Pôle public, 100% Sécu et régulation de l'IA

Jean-Luc Mélenchon présente son programme 2027 : pôle public du médicament, indexation des salaires et régulation mondiale de l'IA pour contrer l'inflation.

Le candidat de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a annoncé la création imminente d'un pôle public du médicament dans le cadre de sa campagne pour l'élection présidentielle de 2027. En affirmant l'objectif du 100 pour cent pris en charge par la Sécurité Sociale, il place la santé comme une priorité absolue face à ce qu'il décrit comme une menace pour la survie humaine.

Médecine publique et lutte contre l'inflation

Jean-Luc Mélenchon détaille sa stratégie économique en réclamant un blocage immédiat des prix, une revalorisation du Smic et l'indexation des salaires sur l'inflation. Ces mesures visent à protéger le pouvoir d'achat des citoyens tout en réformant en profondeur le système de santé. Le candidat insiste sur le fait que la santé est devenue un enjeu central de survie pour notre espèce.

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Rejet de la modération face aux adversaires

Face aux conseils de modération reçus pour séduire un électorat plus large, Jean-Luc Mélenchon refuse explicitement de mettre de l'eau dans son vin. Il assure qu'il ne cherchera pas à être moins clivant, garantissant au contraire qu'il se battra jusqu'à la dernière seconde pour gagner. Cette posture s'inscrit dans une critique directe de Marine Le Pen et Jordan Bardella, qu'il accuse de devenir les plus hostiles aux droits sociaux.

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Régulation de l'IA et défense du Code du travail

Le programme de Jean-Luc Mélenchon inclut une régulation mondiale de l'intelligence artificielle, qualifiée de défi existentiel par le candidat. Parallèlement, il dénonce les atteintes portées au Code du travail dès les premiers jours du quinquennat d'Emmanuel Macron. Cette opposition vise à restaurer les droits des travailleurs face à ce qu'il perçoit comme des destructions institutionnelles.

Politique étrangère et désarmement nucléaire

Sur la scène internationale, Jean-Luc Mélenchon promet d'agir frontalement au secours des Palestiniens contre le génocide à Gaza et l'annexion de la Cisjordanie. Il plaide également pour remettre à l'ordre du jour le désarmement nucléaire de la planète, région par région. Ces engagements reflètent sa volonté de repositionner la France sur une voie diplomatique indépendante et solidaire.